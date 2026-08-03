Magyar Péter: visszaköveteljük az előző kormány által a „zuglói irodabizniszre” kifizetett több mint 300 milliárdot

A Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett – közölte a kormányfő videóüzenetében, megjegyezve, hogy ez akkora összeg, amiből most az összes HÉV szerelvényt lecserélik, vagy amiből több száz szélerőmű vagy jelentős energiatároló kapacitás lenne építhető.

Mint fogalmazott, „a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított; a zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől. Nem költözünk e az Orbán-rendszer örökségébe. Se a Karmelita Palotába, se a Tiborcz-kör irodaházaiba. És visszaszerezzük, ami visszaszerezhető” – fogalmazott a miniszterelnök, hozzátéve: tudják, hogy hosszú jogi harcra kell felkészülniük.

Mint ismert, a korábbi tervek alapján március végéig költöztek volna be az első állami szervek az új zuglói irodakomplexumba – amelyről több jogi és pénzügyi vitája van a kerületi önkormányzatnak a kivitelezővel és a tulajdonossal –, ám ez azóta sem történt meg, az érintett épületegyüttesek továbbra is üresen állnak, csak a lakóingatlanokba költöztek be.

A gigaberuházás során az eredeti elképzelésekhez képest módosított kivitelezésben kevesebb lakóingatlan mellett főként iroda funkciójú épületeket húztak fel a Thököly útra, a Bosnyák tér és a Rákos-patak közötti területre. Rózsa András, Zugló Momentumos polgármestere szerint ide költöztették volna a NAV-ot és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot is.

A beruházás kivitelezője a Bayer Construct volt, az ingatlanokat – politikai és szakmai vitákkal övezett összegért – megvásárolta az állam a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő közreműködésével.