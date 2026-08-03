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Egy bírói kalapács és egy Juszticia-szobor, az igazságszolgáltatás jelképei.
Nyitókép: Unsplash

Rémületet keltett az iskolákban – ez vár a 17 éves ukrán fiatalra

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A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztés kiszabását indítványozza a tavaly tavasszal, többségében budapesti iskolákat bombával fenyegető ukrán fiú ellen.

A vádirat szerint a 17 éves fiú a családjával 2022-ben érkezett Magyarországra, 2024 nyarán menedékjogot kaptak. A fiú a tanulmányait egy budapesti iskolában folytatta.

A fiatalkorú 2025 márciusában népszerűsíteni kezdte az általa „újgenerációs tervnek” nevezett szélsőséges programot azért, hogy a környezetében élő tanulókat, oktatókat és a közösségi oldalain őt követőket megfélemlítse – áll a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében.

Ennek részeként 2025. március 12. napja és 2025. április 30. napja között az általa használt mobiltelefonról nyolc budapesti és egy oroszországi oktatási intézmény hivatalos e-mail címére küldött fenyegető tartalmú email üzeneteket úgy, hogy közben olyan számítástechnikai megoldásokat alkalmazott, amelyek az e-mail küldőjének azonosíthatóságát meghiúsították.

A fiú az üzenetekben egy többfős szervezetre hivatkozva azt közölte az iskolákkal, hogy az épületekben bombákat helyeztek el és amennyiben nem intézkednek az épület kiürítése iránt, felrobbantják azokat.

A hatóságok a megfenyegetett iskolákat minden üzenetet követően kiürítették, oda a diákok és a tanárok csak tűzszerészeti vizsgálatot követően mehettek vissza. Az iskolák kiürítésének, átvizsgálásának költsége mintegy 300 ezer forintba került.

A Fővárosi Főügyészség a fiatalkorú vádlottat 9 rendbeli terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntettével vádolja és vele szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza a vádiratban. A fiú korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

A Rendészeti Államtitkárság által a fiatalkorú elfogásáról kiadott közlemény itt érhető el:

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Kezdőlap    Bűnügyek    Rémületet keltett az iskolákban – ez vár a 17 éves ukrán fiatalra

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