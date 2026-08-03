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Nyitókép: Pixabay

Az autópályán mentették meg egy kisfiú életét a magyar rendőrök

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A szülők kétségbeestek, miután hároméves gyerekük rosszul lett az autóban, nem adott életjeleket. Az érkező rendőröknek köszönhetően azonban nem történt tragédia.

Egy hároméves kisfiú életéért küzdöttek a BRFK közlekedési rendőrei az M1 autópályán. A kétségbeesett család a leállósávba húzódott, miután gyermekük hirtelen rosszul lett és már nem lélegzett. A helyszínre érkező két rendőr másodpercek alatt megkezdte az életmentést – írja Facebookon közzétett beszámolójában a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

Az eset július 30-án történt: az M1-es autópálya 15,8-as kilométerszelvényénél az ukrán állampolgárságú család felfedezte, hogy

a 3 éves kisfiú nem ad életjelet, arca és ajkai elkékültek. A szülők kétségbeesve, a gyerekkel a karjaikban szálltak ki az autóból a leállósávban.

A két hős, Agócs Roland és Domszky Tamás rendőr főtörzsőrmester ekkor érkezett a helyszínre, és látták, hogy nincs idő mérlegelni, azonnal cselekedni kell. Miközben Domszky Tamás azonnal riasztotta a mentőket, Agócs Roland megkezdte az életmentést. Mellkaskompressziót alkalmazott, majd több alkalommal Heimlich-műfogást végzett. A kisfiú nem sokkal később újra lélegezni kezdett.

A helyszínre érkező mentők átvették az ellátást, és a kisfiút végül a Bókay Gyermekgyógyászati Klinikára szállították. A BRFK elismerését és köszönetét fejezte ki a két rendőr főtörzsőrmester gyors, higgadt és szakszerű intézkedésének, aminek köszönhetően a gyerek végül időben megkapta a szakszerű segítséget.

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