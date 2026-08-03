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Szakemberek a Paksi Atomerőmű négyes reaktoránál 2019. június 25-én.
Nyitókép: MTI/Sóki Tamás

Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

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Bárki által élőben követhető az Országos Atomenergia Hivatal honlapján, hogy a még működő blokk éppen mennyi áramot termel.

Jelenleg, hétfő délután a paksi atomerőmű négy blokkja közül egy még áramot termel. Normál üzemi körülmények között négy blokk működik, összesen 2000 megawattos teljesítménnyel. Ám a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt az atomerőmű már nem jut elegendő hűtővízhez, ezért három blokkot fokozatosan leállítottak. Jelenleg csak a 2-es blokk üzemel, az OAH honlapja szerint 231 megawattos teljesítménnyel – írja a hvg.hu.

Élőben az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) honlapján követhető, hogy mekkora éppen a paksi atomerőmű blokkjainak elektromos teljesítménye.

Magyar Péter hétfő reggel arról beszélt, várhatóan az utolsó blokkot is le kell majd állítani, de ez remélhetőleg hétfőn, az egyik legnagyobb fogyasztási napon még elkerülhető, és ezzel a magyar energetikai rendszer nem esik el további mintegy 240 megawatt áramtól.

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Kezdőlap    Belföld    Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

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