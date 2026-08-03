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Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian Parliament, Budapest, Hungary
Nyitókép: Vincenzo Lombardo/Getty Images

Két ismert név is csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Bóka János frakcióvezető bejelentette, hogy a Századvégből ismert Hortay Olivér energetikai szakértő és Palóc André közgazdász erősíti majd tovább a Fidesz-frakció sorait.

Hortay Olivér és Palóc André csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához – jelentette be Bóka János frakcióvezető hétfőn.

Bóka János a Facebook-oldalán rámutatott: Magyarország nehéz idő előtt áll és olyan képviselőkre van szükség a parlamentben, akik az energia- és gazdaságpolitika területén jártasak.

Hortay Olivér és Palóc André neve önmagáért beszél – fogalmazott. Hozzátette: ők olyan képviselők, akik értik a szakmájukat, helyén van az eszük és a szívük, jól kommunikálnak, fiatalok, dinamikusak. Olyan képviselők, akik kommunikációjukban, tevékenységükben meg fogják mutatni politikai közösségük valódi erejét - mondta a frakcióvezető.

Bóka János nagy várakozással tekint a közös munka elé és egyúttal megköszönte Szijjártó Péter és Budai Gyula távozó képviselőknek mindazt a munkát, amit Magyarország és a politikai közösségükért végeztek az elmúlt években.

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Kezdőlap    Belföld    Két ismert név is csatlakozik a Fidesz-frakcióhoz

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