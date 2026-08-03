Ezüstérmes lett a magyar női váltó az Eb-n

Az Eb nyitónapján, hétfőn Rajncsák Diána és Varga Orsolya a nyolc duót felvonultató mezőnyben a vívást a hetedik helyen fejezte be, az akadálypályán viszont mindegyik ellenfelénél jobbnak bizonyult, ezzel jelentősen előrelépett. Úszásban a harmadik időt érték el a magyarok, ezzel összetettben maradtak a második pozícióban. A lövészetekkel megszakított futásnak a fehéroroszok után három másodperccel vágtak neki, mögöttük pedig a svájciak, az oroszok, az olaszok és a csehek következtek az első hatban. Végül remek versenyzéssel másodikként értek célba a svájciak mögött és az oroszok előtt.

A délutáni férfi váltóban nem lesz magyar induló.