ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.51
usd:
316.3
bux:
146844.58
2026. augusztus 3. hétfő Hermina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
Törvényszéki szakértő gyűjti be a bizonyítékokat egy bűntény helyszínén.
Nyitókép: Getty Images/gorodenkoff

Súlyos késelés után robbant a politikai bomba Lengyelországban

Infostart / MTI

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesített egy lengyel nőt szombat este Wroclawban.

A helyi rendőrség szóvivője elmondta, hogy az elkövetőt azonnal őrizetbe vették a támadás után. Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Sajtójelentések szerint a késes támadás egy lakóépület lépcsőházában történt a délnyugat-lengyelországi városban.

Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselni kell tette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették: az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra a több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban.

Az eset kapcsán Przemyslaw Czarnek, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt alelnöke és kormányfőjelöltje, volt oktatási és tudományos miniszter az X-en közzétett bejegyzésében azzal vádolta meg a kormányt, hogy halogatja annak az áprilisban benyújtott törvényjavaslatnak az elfogadását, amely felgyorsítaná a kitoloncolásokat. Czarnek azt állította, hogy az államnak nincsenek megfelelő eszközei polgárai védelmére.

Karolina Galecka, a belügyminisztérium szóvivője visszautasította a bírálatot, és közölte: a törvényeket megszegő külföldieket azonnal kiutasítják az országból.

A szóvivő kitért arra is, hogy tavaly több mint 10 ezer embert toloncoltak ki a lengyel hatóságok, míg a PiS-kormány idején ez a szám évente csak 2-3 ezer körül volt.

Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között. A mostani támadás a kevésbé gyakoriak közé tartozik, ugyanis általában az ukránok a szenvedő alanyai a két nemzet közötti konfliktusoknak.

A Rzeczpospolita című napilap július elején megjelent beszámolója szerint a rendőrség 2026 első fél évében 180 esetben kapott bejelentést olyan gyűlölet-bűncselekményről, amelyet ukránok ellen követtek el. A lap kiemelte, hogy ez 30 százalékos növekedésnek felelt meg az előző év hasonló időszakához képest.

Lengyelországban a lengyel–ukrán viszony megromlásának egyik okát abban látják, hogy a Kijev háborús erőfeszítéseit támogató lengyel kormánypolitika ellenére csökkent az ukrán menekültek iránt érzett szimpátia a közvéleményben az évek múlásával. A két ország viszonyát beárnyékolja a volinyi (volhíniai) mészárlásnak nevezett események eltérő megítélése is.

Legutóbb július 27-volt történt súlyos atrocitás a két nemzet tagjai között: három lengyel állampolgár egy bolti nézeteltérést követően a barátnőjével együtt bántalmazott egy ukrán férfit. Két támadót őrizetbe vettek hétfőn a lengyel hatóságok. Donald Tusk miniszterelnök másnap arra szólította fel honfitársait, hogy vessenek véget az országban élő ukránok elleni gyűlölet-bűncselekményeknek.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Súlyos késelés után robbant a politikai bomba Lengyelországban

lengyelország

gyanúsított

őrizetbe vétel

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tart Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes az egyeztetés után – cikkünk frissül!

Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tart Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes az egyeztetés után – cikkünk frissül!
A rendkívüli hőséghelyzet miatti egyeztetést hívott össze Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló házelnök a Sándor-palotába. A meghívást az ellenzéki pártok is elfogadták, a megbeszélés után kezdett tájékoztatót Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter miniszterelnök. Cikkünk frissül!
 

Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása

Mi lesz, ha Paks utolsó blokkja is leáll? Megszólalt az atomerőmű

Különleges intézkedésekről tett bejelentést Forsthoffer Ágnes – egy kérése is van

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Karácsony Gergely megszólalt: még nincs, de jöhet a vízkorlátozás a fővárosban

Karácsony Gergely megszólalt: még nincs, de jöhet a vízkorlátozás a fővárosban

Budapesten jelenleg nincs vízhiány, éppen ezért nincsen vízkorlátozás sem, de takarékoskodásra kérik a fővárosiakat - mondta el a főpolgármester hétfőn egy budapesti sajtótájékoztatón. Ha szükséges lesz, az önkormányzat dönt majd az esetleges korlátozásról. A tömegközlekedésben is energiát spórolnak, lassabban közlekednek a villamosok és a metrók.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Időzített bomba ketyeg a magyar munkahelyeken: hamarosan százezrével tűnnek el a dolgozók

Időzített bomba ketyeg a magyar munkahelyeken: hamarosan százezrével tűnnek el a dolgozók

Bár a magyar munkaerőpiac látszólag stabil, hiszen a foglalkoztatottság továbbra is magas, a munkanélküliség pedig nem emelkedik drámai mértékben.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump suggests new talks with Iran to begin on Monday

Trump suggests new talks with Iran to begin on Monday

Tehran has not responded to the suggestion that new talks are imminent. Trump has previously said a negotiated end to the war is close, only for strikes to resume.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 3. 09:30
Példátlan: a hadsereg nem fogadta el a védelmi miniszter döntését Izraelben
2026. augusztus 3. 08:29
Le tudják hozni a hegyről a mászólegenda holttestét
×
×