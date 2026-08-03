Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tart Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes az egyeztetés után – cikkünk frissül!

A rendkívüli hőség miatt a héten elmarad az Országgyűlés kétnapos ülése, viszont a pártok frakcióvezetőivel egyeztetett Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter hétfő délelőtt. Az egyeztetésen részt vett Bujdosó Andrea (Tisza), Bóka János (Fidesz), Rétvári Bence (KDNP) és Toroczkai László (Mi Hazánk) is.

Energiakrízis, hőség: egyeztetés Forsthoffer Ágnesnél (Magyar Péter, Toroczkai László, Bóka János, Bujdosó Andrea, Rétvári Bence) 2026. augusztus 3-án

Ezután kezdődött meg az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló házelnök és a kormányfő rendkívüli sajtótájékoztatója, a tervezetthez képest másfél órás csúszással, délben.

Forshoffer Ágnes elmondta: senkinek nem kell feladni az ideológiáját, de most bajban van a hazánk, ezért együtt kell működnünk, és nyugalmat kell mutatnunk. Megköszönte mindenki nyitottságát, majd átadta a szót Magyar Péternek.

A megbeszélés konstruktív és komoly volt – kezdte Magyar Péter. Egy ilyen válsághelyzetben alap, hogy együtt kell működnünk, fel kell hogy váltsa a pártpolitikai catákat az összefogás és egymás meghallgatása, és erre jó lehetőség volt ez a találkozó, amelyet köszönök a házelnöknek – mondta.

Ugyanazt mondtam el az ellenzék vezetőinek, talán kicsit bővebben, mint egyébként, mert vannak, akik dezinformációkat terjesztenek, pánikot keltenek, és nem ez most a feladat, a hazánkat kell szolgálnunk, mindannyiunknak van felelőssége – hangsúlyozta.

Mindannyian vizsgázunk most, és a magyar emberek, önkormányzatok, vállalatok, közületek, mindenki példásan vizsgázott, amit szeretnék mindenkinek megköszönni. Működik az ország, stabil az energiarendszer, van mindenhol ivóvíz, és ez a sok ezer embernek köszönhető, a szakembereknek, akik működtetik, a vízügytől a szociális rendszeig, egészségügyig, és persze a sokmillió emberig, akik most spórolnak.

Kritikus 5 nap előtt állunk – hangsúlyozta Magyar Péter, akár az abszolút melegrekord is megdőlhet, 42 fok is lehet, és a víz még alacsonyabb lesz.

Elismételte, amit videóiban is,

egy paksi turbina egyelőre üzemképes,

de ha a Duna vízszintje tovább csökken, akkor annak a lekapcsolására is sor kerülhet. De nagyon jó hír, hogy ma, és talán holnap is egy darabig működhet a turbina, ami napi 240 mW áram és 8 ezer paksi lakos melegvíz-ellátása – hangsúlyozta. De ha le kell kapcsolni, akkor is megoldjuk a melegvíz ügyét – mondta. Minél tovább működik a turbina, annál könnyebb lesz újraindítani – mondta, újra hangsúlyozva: működő protokollok mentén állítják le az atomerőművet, a művelet biztonságos.

Az ország energiaellátása stabil

– hangsúlyozta ismét Magyar Péter. A régi erőművek újraindítása is lehetséges, de nagyon jó hír, hogy annyit csökkent az energiafogyasztás, hála a lakosok és a cégek önmérsékletének, hogy bizodalommal futunk neki a mai időszaknak is. Ezért az első szó a hála és a köszönet mindenki felé, aki most önmérséklettel tesz az országért.

De most jön a neheze, és a kormány figyel, és ha helyzet van, be tudunk avatkozni.

De nem szeretnénk leállítani az országot

– hangsúlyozta Magyar Péter. A nagyrendezvényeket ezért nem fogjuk erővel leállítani, amíg stabil a helyzet. Ez nem jelenti azt, hogy ha nem várt körülmények jönnek, akkor nem avatkozunk be, de most úgy tűnik, a helyzet stabil. Egyelőre az önkéntes spórolással meg tudjuk oldani a helyzetet, úgy tűnik.

Válsághelyzet idején ne terjesszenek dezinformációkat!

– hívta fel a figyelmet. Mindenhol rekordalacsony a víz a németeknl, osztrákoknál, szlovákoknál, aki azt terjeszti, hogy ott sok a víz, csak politikai okból visszatartják, az hazudik, és félrevezeti a választókat – mondta Magyar Péter. Ezek átfolyó duzzasztóművek, korábban feltöltötték, és ami ott befolyik, az át is folyik, a külügyniniszter beszélt velük, volt ott külügyi államtiktár – senki nem tart vissza vizet, és senki ne terjessze az ellenkezőjét. Ott is történelmi vízhiány van 0 hangsúlyozta. Az is félrevezeti az országot, aki az 1983-as paksi helyzettel veti össze. Ma egy méterrel alacsonyabb a víz, és akkor csak 1 blokk működött, 500 mW termelésével 2000 helyett, és télen, amikor a szivattyúk is másként műköndek, teljesen más helyzet volt, a maival összevetni egyszerúen hazugság és uszítás – mondta.

A baj az, hogy semmi nem volt előkészítve.

Nincs Paks II., nincs szívattyúáthelyezés, amit a szakemberek már 2018 óta javasonának, nem lenne baj. Akkor sem lenne baj, ha meglenne az az energia-tárolókapacitás, amiről a szakemberek egy évtizede beszélnek, vagy ha működne egy comó szélerőmű, kisebb lenne a baj. A szakemberek 10-15 éve beszélnek erről, hogy jön ez a helyzet, de senki nem készült fel rá az elmúlt másfél évtizedben – mondta Magyar Péter.

Azt örököltük, hogy semmi nem volt előkészítve, de

az emberek, vállalatok, közületek összefogásával túl fogunk ezen a válságon lépni, mindent meg fogunk oldani, és aztán pedig elindítjuk a hosszú távú programokat, és hagyni fogjuk a szakmákat dolgozni, hogy ilyen vészhelyzet ne álljon újra és újra elő

– mondta Magyar Péter. A szakemberek és a hétköznapi emberek évek óta érzékelik, hogy nyakunkon a klímaváltozás, most tenni is fogunk, hogy megoldjuk a bajokat – tette hozzá.

Itt az idő lépni egy nagyot a vízgazdálkodás és az energetika terén

– mondta. De ez persze nem egy párhetes, párhónapos ügy: minden ilyen lépés hosszú engedélyeztetéssel jár, itthon és nemzetközileg. De végre el kell kezdenünk a jövőre gondolva építkezni ezeken a területeken – hangsúlyozta.

A pakis mérnökök uralják a helyzetet, a nukleáris biztonság nincs veszélyben

– hangsúlyozta Magyar Péter, aki zárásként újra megköszönte Magyarországnak az összefogást.

Ezután a kérdések következtek.

A megbeszélés nagyon konstruktív volt – erősítette meg Forsthoffer Ágnes. Magyar Péter szerint is nagyon hasznos volt a tárgyalás.

Felvetődött, hogy hozzák nyilvánosságra az önkéntes önkorlátozó vállalásokat tevő cégek listáját, a kormány egyelőre a legnagyobb vállalásokat tevő cégeket hozza nyilvánosságra, pozitív kommunikációt folytatva.