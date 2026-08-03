Rettentő baleset történt az M1-esen

A tájékoztatás szerint az egyik gépkocsi egy utánfutón másik két autót szállított. A karambol miatt áll a sztráda forgalma, torlódás alakult ki.
A törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett.
A tájékoztatás szerint az egyik gépkocsi egy utánfutón másik két autót szállított. A karambol miatt áll a sztráda forgalma, torlódás alakult ki.
A törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a helyszínre mentő is érkezett.
Átfogó ukrán támadás érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: csapás érte Szimferopolt, Kercset és Feodosziját is. Az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, Kosztyantynivkát pedig szinte teljesen elfoglalták. A háttérben politikai változások zajlanak: a "Hajlandók koalíciója" széteshet, Trump főtárgyalóit pedig lecserélhetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.
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Tehran has not responded to the suggestion that new talks are imminent. Trump has previously said a negotiated end to the war is close, only for strikes to resume.