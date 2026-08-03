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Nyitókép: MKIK

Elhalaszthatják az augusztus 8-i munkanapot

Infostart

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az energiaválság miatt részletes javaslatcsomagot dolgozott ki és küldött el Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek az a gazdaság működőképességének megőrzésével kapcsolatban, melyben szerepel az augusztus 8-i munkanap áthelyezése is.

A szervezet azt javasolja, hogy ez az augusztusi munkanap szeptemberre tolódjon. A kamara szerint az ellátásbiztonság fenntartása mellett a legfontosabb cél, hogy a gazdaság működésében a lehető legkisebb fennakadás következzen be. A kezdeményezés célja, hogy a jelenlegi energiaválságos időszakban csökkenthető legyen az ország villamosenergia-terhelése, miközben a kieső munkanap később ledolgozható lenne.

Javasolják a kormányzatnak emellett az országos energia-vészhelyzeti protokoll bevezetését, egy gyors kompenzációs alap létrehozását, és a nagyfogyasztók vészhelyzetben történő kötelező adatszolgáltatását, valamint sürgetik a regionális import- és hálózati együttműködés erősítését, az energiaközösségek jogszabályi támogatását (a fogyasztás optimalizálása érdekében).

A kereskedelmi vállalkozások számára az MKIK egyebek mellett

  • a nyitvatartás rugalmas alakítását,
  • a klímaberendezések időzített működtetését,
  • a reklám- és kirakatvilágítás mérséklését,
  • a nem létfontosságú energiafogyasztók – például mozgólépcsők vagy dekorációs világítás – kikapcsolását javasolja.

Emellett energiahatékonysági intézkedéseket is szorgalmaznak, például az automatikus világításvezérlés alkalmazását és a hűtési-fűtési rendszerek optimalizálását.

A szolgáltató szektorban

  • az irodai energiafelhasználás csökkentése,
  • a hőmérséklet-szabályozás egységesítése,
  • az ügyfélfogadási rend módosítása, valamint
  • az energiatakarékos üzemmód kötelező alkalmazása szerepel az ajánlások között.

A kamara azt is javasolja, hogy a nagy energiaigényű informatikai feladatokat lehetőség szerint a kevésbé terhelt időszakokra ütemezzék át, míg a nem ügyfélkapcsolati munkakörökben – ahol ez indokolt – részesítsék előnyben az otthoni munkavégzést.

Külön vészhelyzeti protokollt javasolnak az energiaintenzív ágazatok – így az acél-, alumínium-, cement-, üveg- és vegyipar – számára, emellett minden nagyfogyasztónál kötelező újraindítási terv elkészítését is indokoltnak tartják. Az ipar számára tett javaslataik magukban foglalják továbbá

  • a műszakrend átszervezését,
  • a megszakítható fogyasztási szerződések kiterjesztését (ennek lényege egy előre rögzített kompenzációval a hálózat számára lekapcsolható kapacitások biztosítása),
  • a nem kritikus gyártási folyamatok átmeneti leállítását,
  • a saját tartalékok és a helyi energiatermelés bevonását, valamint
  • egy újraindítási terv elkészítését (általános leállítási és visszaindítási protokoll kötelező kidolgozását).

A kamara már hétfőre egyeztetést kezdeményezett az együttműködni kívánó szervezetekkel.

Az MKIK álláspontja szerint a válságkezelés akkor lehet a legeredményesebb, ha a korlátozások nem egységesen, hanem szektoronként eltérően, a gazdaság működőképességét megőrizve lesznek megvalósítva, illetve bevezetve, a vállalati szférával egyeztetve.

Az Infostart korábban beszámolt róla, hogy a hétvégéig biztosan nem emelkedik a Duna vízállása, ami miatt valószínűleg nem lehet visszakapcsolni a paksi atomerőmű leállított blokkjait.

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