Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel

A Duna teljes felső szakaszán történelmi a vízhiány. Sokan azt hiszik, hogy a Duna azért ennyire alacsony, mert valaki „elzárja” vagy „elveszi” a vizet. A valóság ennél sokkal egyszerűbb – számol be minderről Facebook oldalán Gajdos László miniszter. Mint írja, nincs víz. Se Németországban, se Ausztriában, se Szlovákiában. A Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Több mérőállomáson most olyan alacsony a vízszint, amilyen még soha nem volt, vagy megdőltek a korábbi negatív rekordok.

A miniszter néhány példát is hozott:

Németországban több helyen a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá süllyedt a Duna.

Ausztriában is rekordközeli vagy rekord alatti vízállásokat mérnek.

Szlovákiában, Pozsony felett is szinte a történelmi minimumon van a folyó.

Ez azért fontos, mert Magyarországra ugyanaz a víz érkezik, ami feljebb a folyóban már eleve nagyon kevés. Amikor Budapesten vagy máshol rekordalacsony a Duna, az nem egy helyi jelenség, hanem az egész Duna vízgyűjtőjét érintő rendkívüli aszály következménye. A Duna Gajdos László szavai szerint nem Magyarországon fogy el, már rendkívül kevés vízzel érkezik hozzánk.

A történelmi vízhiány térképen megjelenítve: