ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.92
usd:
315.72
bux:
146513.56
2026. augusztus 3. hétfő Hermina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Markoló dolgozik, hogy a nagymarosi komp ki tudjon kötni.
Nyitókép: Ferenczi's Travel Facebook-oldala

Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel

Infostart

A Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Több mérőállomáson most olyan alacsony a vízszint, amilyen még soha nem volt, vagy megdőltek a korábbi negatív rekordok. Erről Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter számolt be Facebook-oldalán.

A Duna teljes felső szakaszán történelmi a vízhiány. Sokan azt hiszik, hogy a Duna azért ennyire alacsony, mert valaki „elzárja” vagy „elveszi” a vizet. A valóság ennél sokkal egyszerűbb – számol be minderről Facebook oldalán Gajdos László miniszter. Mint írja, nincs víz. Se Németországban, se Ausztriában, se Szlovákiában. A Duna már a forrásvidékétől kezdve rendkívül kevés vizet szállít. Több mérőállomáson most olyan alacsony a vízszint, amilyen még soha nem volt, vagy megdőltek a korábbi negatív rekordok.

A miniszter néhány példát is hozott:

  • Németországban több helyen a valaha mért legalacsonyabb vízszint alá süllyedt a Duna.
  • Ausztriában is rekordközeli vagy rekord alatti vízállásokat mérnek.
  • Szlovákiában, Pozsony felett is szinte a történelmi minimumon van a folyó.

Ez azért fontos, mert Magyarországra ugyanaz a víz érkezik, ami feljebb a folyóban már eleve nagyon kevés. Amikor Budapesten vagy máshol rekordalacsony a Duna, az nem egy helyi jelenség, hanem az egész Duna vízgyűjtőjét érintő rendkívüli aszály következménye. A Duna Gajdos László szavai szerint nem Magyarországon fogy el, már rendkívül kevés vízzel érkezik hozzánk.

A történelmi vízhiány térképen megjelenítve:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel

duna

hőség

víz

gajdos lászló

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet megspórolni

Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet megspórolni
A kórházak, szociális intézmények, gyermekintézmények kiemelt fogyasztók, így egy esetleges nagyobb vízkorlátozásnál a kikapcsolási sorrend legvégén lennének – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: a főváros ivóvízellátása nincs veszélyben, komolyak a tartalékok a vízbázisban.
 

Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel

Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van

Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tartott Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes

A rendkívüli egyeztetés után a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is bírálta Magyar Pétert

Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása

Mi lesz, ha Paks utolsó blokkja is leáll? Megszólalt az atomerőmű

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Már Debrecent is utolérte a vízhiány – szigorú korlátozások léptek életbe

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó ukrán támadás érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: csapás érte Szimferopolt, Kercset és Feodosziját is. Az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, Kosztyantynivkát pedig szinte teljesen elfoglalták. A háttérben politikai változások zajlanak: a "Hajlandók koalíciója" széteshet, Trump főtárgyalóit pedig lecserélhetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Harminc éve nem láttunk ilyet Amerikától: hatalmas mentőakció indult, amibe beleremeghet a világ

Harminc éve nem láttunk ilyet Amerikától: hatalmas mentőakció indult, amibe beleremeghet a világ

Az Egyesült Államok közel harminc év után először avatkozott be a devizapiacon a jen erősítése érdekében.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

While Iran denies that talks with the US are taking place, it is currently in negotiations with Oman over Strait of Hormuz access.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 3. 15:46
Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet megspórolni
2026. augusztus 3. 15:22
Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja
×
×