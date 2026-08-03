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Kékszalag verseny Fair Play díj
Nyitókép: Cserta Gabor

Kékszalag: riválisuk hajóját javítva nyertek fair play díjat

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Európa legrégebbi és Magyarország legnagyobb tókerülő vitorlásversenyén a legjobbak mellett a sportszerűség is elismerésben részesült: a KPMG Fair Play Díjat idén a René Raffica fiatal csapata nyerte el, miután riválisuk, a Principessa hajó javításában segédkeztek, lehetővé téve, hogy ellenfelük rajthoz állhasson.

Kiemelkedő sportteljesítményekkel és ünnepélyes díjátadóval zárult az idei 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj a Balatonon. A KPMG Fair Play Díjat idén a René Raffica fiatal csapata nyerte el, miután riválisuk, a Principessa hajó javításában segédkeztek, lehetővé téve, hogy ellenfelük rajthoz állhasson. A René Raffica tinédzserekből álló csapata a versenyt megelőző napon, a rekkenő hőségben több mint fél napon át segített riválisuk, a Principessa sérült árbocának beállításában. A fiatalok, köztük a kormányos, Király Dávid önzetlen munkája nélkül az egytestűek között végül győzedelmeskedő ellenfél nem tudott volna rajthoz állni a Kékszalagon.

„A fair play egyik legfontosabb alapértéke nem csupán a versenytárs, hanem maga a tiszta küzdelem iránt érzett tisztelet és felelősség. A René Raffica csapata megmutatta, hogy az igazi sportemberek számára a valódi megmérettetés és a tisztességes verseny mindennél többet ér. Döntésük, amellyel saját eredményüket kockáztatva segítettek vízre egy erős riválist, az üzleti életben is példaértékű. A tisztességes verseny és a piaci szereplők egymás iránt tanúsított tisztelete ugyanis mindannyiunk közös érdeke, a jól működő, stabil piac legfőbb záloga” – mondta Rózsai Rezső, a KPMG magyarországi vezérigazgatója.

A Principessa legénysége, Oroszlán Péter kormányzásával 2023-ban, az 55. Kékszalag Nagydíjon éppen azért nyerte el a KPMG Fair Play Díjat, mert amikor a rajt után felborult a Raffica, azonnal a segítségére küldték saját kísérőmotorosukat.

A KPMG és a Magyar Vitorlás Szövetség közös díja azokat a versenyzőket ismeri el, akik a verseny során tanúsított emberségükkel és példamutató döntésükkel különleges helyet vívtak ki maguknak a mezőnyben. A KPMG Fair Play Díja hatodik éve irányítja a figyelmet arra, hogy a versenyzés sikere nem kizárólag az eredményekben mérhető. A díj a vitorlássport azon alapvető értékeit ismeri el, mint a sportszerűség, az önzetlen segítségnyújtás, a felelősségvállalás és az egymás iránti tisztelet. Az idei elismerésben részesült versenyző története ismét bizonyítja, hogy a Kékszalag nemcsak a teljesítményről, hanem a közösséget összetartó emberi értékekről is szól.

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Kezdőlap    Sport    Kékszalag: riválisuk hajóját javítva nyertek fair play díjat

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