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Nászer al-Khelaifi katari üzletember, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub elnöke a csapat edzésén Münchenben 2025. május 30-án, egy nappal a labdarúgó Bajnokok Ligája Paris Saint-Germain - Internazionale döntője előtt.
Nyitókép: MTI/AP/Martin Meissner

Infantino nem kell, de hol a megfelelő jelölt?

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Miután Gianni Infantino FIFA-elnöki pozíciója egyre inkább tarthatatlanná válik, az Independent összeállítást készített arról, kik lehetnek a lehetséges ellenjelöltek a 2027-es választáson. Hat nevet gyűjtött egybe.

Az UEFA – számos más labdarúgó-szervezethez hasonlóan – kijelentette, hogy elvesztette a bizalmát Infantinóban, miután 55 tagszövetsége határozottan elutasította a részvételt bármely FIFA-tornán mindaddig, amíg vissza nem vonják a FIFA Forward Enterprise (FFE) terveit; sőt, még a következő világbajnokság bojkottját is kilátásba helyezték – ez a nyomás végül arra kényszerítette Infantinót, hogy péntek késő este meghátráljon.

A Concacaf (Észak- és Közép-Amerika, valamint a Karib-térség labdarúgó-szövetsége) szintén hangot adott aggályainak az egyeztetések hiánya miatt, és elutasította a javaslatot; hasonlóan cselekedett az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) is, amely a FIFA irányítási rendszerének „sürgős felülvizsgálatát” követelte, tovább növelve ezzel az Infantinóra nehezedő nyomást.

Vajon eljött Infantino végórája, miközben egykori hűséges támogatói is ellene fordulnak háromnegyed évvel a 2027 márciusában esedékes FIFA-elnökválasztás előtt.

Az Independent hat lehetséges ellenjelöltet nevezett meg.

Aleksander Čeferin: Az UEFA tagszövetségei részéről egyre erősödnek a hangok, amelyek egy Infantino elleni jelölt támogatását szorgalmazzák, és az európai szövetség elnöke, Čeferin tűnik a legalkalmasabbnak a feladatra. Čeferin távol maradt a 2026-os világbajnokság döntőjétől, miután a tornát számos botrány árnyékolta be; ezek közül is kiemelkedett Folarin Balogun piros lap miatti eltiltásának felfüggesztése, amelyre Donald Trump kérésére, egy „felülvizsgálati” eljárás keretében került sor. Az UEFA szerint ez „átlépte a vörös vonalat”.

A szlovén jogász 2016 óta tölti be jelenlegi tisztségét, és hírek szerint szívesen folytatná munkáját jelenlegi szerepkörében. Bár kezdetben kizárta, hogy jövő tavasszal harmadik ciklusra is jelöltesse magát, mostanra hajlandó lenne újraválasztását kérni, amennyiben nem akad más jelentkező.

A jelenlegi állás szerint nem mutatkozik túl lelkesnek az iránt, hogy kihívja Infantinót a FIFA-elnöki posztért, emiatt az UEFA tagjai más jelölt után kezdtek nézelődni.

Nasszer Al-Khelaifi: Elsődleges tisztsége a Qatar Sports Investment elnöki posztja, ám számos vezetői pozíciót tölt be a futballvilágban ia. A kudarcra ítélt Európai Szuperliga összeomlását követően a klubok legfőbb érdekképviseleti szerve, az Európai Klubszövetség (ECA) élére került; a szervezet „komoly aggodalmának” adott hangot Infantino értékesítési terve kapcsán. A talkSPORT értesülései szerint több UEFA-tagország szövetsége – köztük Belgium és Lengyelország – is támogatná Al-Khelaifit, akit a legesélyesebbnek tartanak arra, hogy a jövő évi elnökválasztáson leváltsa Infantinót. A katari sportvezetőt, a PSG elnökének azonban egyelőre nem áll szándékában megpályázni a tisztséget. Al-Khelaifi egyik képviselője a Politicón keresztül így nyilatkozott: „Nasszernek semmilyen ambíciója, szándéka vagy érdeklődése nincs a FIFA-beli szerepvállalás iránt, és a jövőben is diszkréten támogatni fogja a világ- és az európai labdarúgás valamennyi intézményét.”

Dariusz Mioduski: Az UEFA tagjai a Legia Warszawa tulajdonosa, Mioduski támogatásának lehetőségét is vizsgálják.

A talkSPORT szerint a lengyel jogász nevét Bosznia-Hercegovina, Norvégia, Svédország, Németország és Spanyolország szövetségi vezetői is felvetették már.

Egyelőre azonban nem ő a legfőbb esélyes még saját hazájában sem, mivel a Lengyel Labdarúgó-szövetség inkább Al-Khelaifit támogatná.

Victor Montagliani: a CONCACAF elnökét, Montaglianit is Infantino lehetséges utódjaként emlegetik; köztudott, hogy ambicionálja, hogy egy napon a FIFA elnöke legyen. A kanadai sportvezetőt 2023-ban egyhangúlag választották újra a konföderáció élére, jelenlegi megbízatása 2027-ben jár le. Eddig elsősorban arra összpontosított, hogy jövőre ismét újraválasszák.

A kanadai The i * értesülései szerint azonban Montagliani megmérkőzne a FIFA elnöki posztjáért. Úgy tűnik, egyre nő a támogatottsága. Montagliani szervezete, az UEFA példáját követve, határozottan elutasította a FIFA javaslatát, bár bojkottal nem fenyegetőzött.

Szalman bin Ibrahim Al-Khalifa: Az AFC is nyíltan szembeszállt Infantino terveivel, ami súlyos csapást jelent a hivatalban lévő FIFA-elnök számára, hiszen elveszítette annak a szervezetnek a támogatását, amely korábban hűséges bástyája volt. Az AFC elnöke, Szalman bin Ibrahim Al-Khalifa sejk – aki bahreini futballvezető és egyben a FIFA Tanácsának első alelnöke – csütörtökön, egy nappal a konföderáció elutasító döntése előtt írt levelében „teljesen elfogadhatatlannak” nevezte, hogy a FIFA nem egyeztetett a tagjaival. Az ezt követő nyilatkozat különösen a „szervezet irányítási rendszerének sürgős felülvizsgálatát” szorgalmazta, ezzel is fokozva az Infantinóra nehezedő nyomást. Az AFC elnökeként betöltött megbízatása 2027-ben ér véget.

Arsène Wenger: Ez a lehetőség ugyan kevésbé valószínű, mégis érdemes odafigyelni rá. Ugyanakkor ellene szól, hogy az utóbbi időben szorosan együttműködött Infantinóval. Az Arsenal legendás korábbi menedzsere, Arsène Wenger – a FIFA globális labdarúgó-fejlesztési igazgatójaként – egyre inkább beépült a sportág politikai szférájába. A múltban sem riadt vissza a radikális változások szorgalmazásától.

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