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Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Feledy Botond/Facebook

Orbán Anita bejelentette a Magyar Külügyi Intézet új vezérigazgatóját

Infostart / MTI

Feledy Botond külpolitikai szakértőt kérte fel a Magyar Külügyi Intézet vezérigazgatójának a külügyminiszter – Orbán Anita ezt hétfőn jelentette be a Facebook-oldalán.

Orbán Anita a videóban azt mondta: a külpolitika és a diplomácia látható része sokszor egy-egy csúcstalálkozóban vagy magas szintű tárgyalásban ölt testet, ezért döntött úgy a kormány, hogy a Magyar Külügyi Intézet visszakerül a Külügyminisztérium irányítása alá, és ismét központi szerepet kap a magyar külpolitikai döntések szakmai előkészítésében.

Az elmúlt években a Miniszterelnökség irányítása alatt az intézet működését a szakmai szempontok mellett egyre erősebben meghatározták a napi politikai elvárások - tette hozzá, azzal együtt, hogy azt szeretné, ha a szervezet ismét a lehető legmagasabb színvonalú, önálló szakmai tudást biztosítaná a döntéshozók számára.

Olyan elemzésekre van szükség, amelyek világosan megmutatják, hol húzódnak a magyar nemzeti érdek határai, milyen világpolitikai trendfordulók előtt állunk, és ezek hogyan hatnak majd Magyarország biztonságára, gazdaságára és mozgásterére – fejtette ki.

A miniszter kiemelte, hogy az intézet új vezetése ezt az „alapos, független és előretekintő kutatói munkát” fogja szolgálni.

Feledy Botond felkérése kapcsán megjegyezte, hogy a magyar külpolitikának erős szakmai háttérre, hosszú távú gondolkodásra és a világ folyamatait pontosan értő elemzésekre van szüksége.

A megújuló külügyi intézet feladata, hogy megerősítse az elemzői és stratégiai szemléletet, és ezt szervesen beépítse a külpolitikai döntéshozatalba – hangsúlyozta a miniszter.

„Olyan intézetet építünk, amely egyszerre segíti a kormányzati munkát és bevonja a magyar társadalmat a közös gondolkodásba. Bízom benne, hogy Feledy Botond vezetésével a Magyar Külügyi Intézet ennek a szakmai megújulásnak az egyik meghatározó műhelyévé válik” – fogalmazott Orbán Anita.

A külügyminiszter pénteken jelentette be, hogy elfogadta Gladden Pappinnak, a Magyar Külügyi Intézet vezetőjének lemondását; Orbán Anita megköszönte Gladden Pappin „elkötelezett munkáját” és az intézet fejlődéséért tett erőfeszítéseit.

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