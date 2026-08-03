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Nyitókép: Pixabay

Súlyos gondot okozott a feltámadt szél

Infostart / MTI

A feltámadt szél miatt még több helyen lángol az a tűz, amelyik egy hete keletkezett Érd és Százhalombatta között, ahol a tarló, több körbála, valamint harmincezer köbméter komposzt gyulladt be - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-vel.

Jelezték, az elmúlt napokban az érdi, a törökbálinti, a szigetszentmiklósi, a fővárosi, a százhalombattai, a monori, a szentendrei, a dabasi, a gödöllői, a váci, a ceglédi és a nagykátai hivatásos, a százhalombattai létesítményi, valamint a zuglói, a rózsadombi és a százhalombattai önkéntes tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén.

A rajok még kedden délután munkagépek segítségével megakadályozták a tűz tovább terjedését, és megkezdték a még izzó kupacok megbontását, valamint a hulladék átmozgatását.

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