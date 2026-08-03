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Nyitókép: Forsthoffer Ágnes/Facebook

Különleges intézkedésekről tett bejelentést Forsthoffer Ágnes – egy kérése is van

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A Sándor-palota is meghozta energiatakarékossági intézkedéseit – közölte a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló országgyűlési házelnök a közösségi oldalán.

Forsthoffer Ágnes tájékoztatása szerint – a műemlék épület és a benne található műtárgyak megóvására vonatkozó előírások betartása mellett – többek között délután 5 óra és reggel 7 óra között leállítják a párásító és légbefúvó berendezéseket, a hőmérséklet megemelése mellett.

Zárják a Sándor-palota zsalugátereit, az esti épületvilágítást pedig kikapcsolják. Amely területen lehet, átálltak home office-ra, valamint szüneteltetik a Díszőrség tevékenységét.

A köztársasági elnöki jogköröket gyakorló országgyűlési házelnök szerint a felsoroltakkal jelentő víz- és áram megtakarítását tudnak elérni. Bejegyzése végén arra kérte a magyar lakosságot, hogy nézzék meg gondosan a saját otthonukban, munkahelyükön milyen lépéseket tudnak bevezetni a takarékosság érdekében

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