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Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

Újabb csavar az iráni konfliktusban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Irán nem folytat jelenleg tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, ehelyett Ománnal zajlanak megbeszélések a Hormuzi-szoros kérdésének átmeneti megoldásáról az iráni külügyi szóvivő hétfői tájékoztatása szerint.

Sajtótájékoztatóján Eszmail Bagai elmondta: a Hormuzi-szoros túloldalán fekvő Ománnal tárgyalnak új átmeneti útvonal kialakításáról, amely lehetővé tenné a biztonságos átkelést a szoroson.

„A potenciális megállapodás Ománnal azonban még nem teszi lehetővé, hogy a szorost újra megnyissák a forgalom előtt. Amíg tart az Egyesült Államok agressziója, a helyzet nem fog változni” – fogalmazott az iráni szóvivő.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte, hogy hétfőn újraindulhatnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között a Hormuzi-szorosról és az iráni atomprogramról. Azt mondta, visszavonta az Irán ellen már előkészített, állítása szerint, minden korábbinál nagyobb erejű támadást, tekintettel arra, hogy ismét esély nyílt a megegyezésre a konfliktus lezárásáról.

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A főváros vízellátása biztonságban van, komoly tartalékokkal rendelkezik – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, aki elmagyarázta: a Duna mellett folyik egy ugyanakkora „láthatatlan folyó” is a hatalmas kavicságyban, ami az ivóvízbázisunk – ez a nagy tartalékunk alacsony vízállás idején is. Persze akadnak azért problémák: ilyenkor egyenetlen a vízmennyiség, illetve a vízminőség is az egyes vízszolgáltatók területén.
 

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