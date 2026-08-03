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Nyitókép: Unsplash

Hőségriadó idéjére érdemes kikapcsolni egy funkciót a mosogatógépen

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A hőségriadó idején a legtöbben kerülik a sütő használatát, hogy ne növeljék a belső hőmérsékletet, ám egy másik háztartási gépről gyakran megfeledkeznek. A modern mosogatógépek extra szárítási funkciói ugyanis értékes perceken keresztül plusz hőt adnak le a környezetükbe, ami egy hosszan tartó hőhullám során a kisebb vagy amerikai konyhás lakásokban különösen kellemetlenné válhat.

A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a nyári melegben érdemes felülvizsgálni a készülék beállításait. A Heated Dry, Extra Dry vagy Power Dry funkciók célja, hogy plusz hő segítségével gyorsabban megszárítsák az edényeket, különösen a műanyag tárolókat.

Ha azonban ezt a fűtött szárítást a legforróbb napokon kikapcsoljuk, a rozsdamentes acél belső tér és a kondenzációs vagy természetes légáramlás révén az edények – ha valamivel több idő alatt is – maguktól is megszáradnak – írja az elle.hu.

A lakás hűtése szempontjából legalább ilyen fontos az időzítés: a mosogatógépet érdemes késő estére vagy a kora reggeli órákra időzíteni, amikor a külső hőmérséklet már alacsonyabb.

Ha a program lejárta után résnyire nyitjuk a gép ajtaját, a bent rekedt pára és a meleg levegő azonnal távozhat, így egy újabb apró, de hatékony lépéssel tehetünk otthonunk hűvösebbé tételéért.

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hőség

mosogatógép

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