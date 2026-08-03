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Nyitókép: Unsplash.com

Le tudják hozni a hegyről a mászólegenda holttestét

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Megtalálták és lehozzák a lavinaomlás miatt meghalt neves nepáli hegymászó, Nirmal Purja és három társa holttestét a Himalája Broad Peak nevű csúcsáról, amely a Föld 12. legmagasabb pontja - közölte vasárnap az Alpin Club Pakistan nevű hegymászószövetség az Instagrammon.

Niala Kiani szóvivő tájékoztatása szerint Purja és társai holttestét először a baleset helyszínéről, vagyis 5700 méteres magasságról egy alacsonyabban fekvő táborba viszik le szánokkal.

Mint mondta, egy további holttestet is találtak, de ahhoz egyelőre nem tudnak hozzáférni.

Korábbi jelentések szerint

a 8051 méter magas Broad Peaken történt lavinaomlásban tíz hegymászó - hat nepáli, egy pakisztáni, egy ománi, egy amerikai és egy kínai állampolgár - tűnt el csütörtökön.

A 43 éves Nirmal Purja a szerencsétlenül járt expedíció vezetője volt.

Egy pénteki tájékoztatás szerint keresőakció indult az eltűntek után, miután a hegymászók elvesztették a kapcsolatot alaptáborukkal a lavina után. A rossz időjárás nehezítette a mentési munkát, amelyben katonai helikopterek is részt vettek.

Nirmal Purja, akit Nims Dai néven is ismertek, Nepálban született, szolgált a brit hadseregben és tengerészetnél is. 2019-ben rekordidőt jelentő 189 nap alatt mászta meg a világ 14 legmagasabb csúcsát. Rekordját 2023-ban megdöntötték.

Purja életéről Netflix-dokumentumfilm is készült.

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