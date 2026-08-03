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Új szolgáltatóval, új applikációval és vadiúj kerékpárokkal – köztük elektromos rásegítésű bringákkal – elindult a Mol Bubi új generációja Budapesten – közölte a Budapesti Közlekedési Központ, arra is felhívva a figyelmet, hogy a bringák száma folyamatosan növekszik, ősztől pedig már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.
Nyitókép: Budapesti Közlekedési Központ

Elrajtolt az új Mol Bubi, 2027-re már 5000 kerékpárt ígérnek

Infostart / MTI

Jól vizsgázott a rendszer az elmúlt hetekben: új szolgáltatóval, új applikációval és vadiúj kerékpárokkal – köztük elektromos rásegítésű bringákkal – elindult a Mol Bubi új generációja Budapesten – közölte a Budapesti Közlekedési Központ, arra is felhívva a figyelmet, hogy a bringák száma folyamatosan növekszik, ősztől pedig már a Mobi-pontokon is felvehetők és leadhatók lesznek.

Augusztus 3-án elindult a megújult Mol Bubi szolgáltatás Budapesten. A Mol Bubi új generációja minden szempontból előrelépést jelent a felhasználóknak: a korábbinál nagyobb, rugalmasan bővíthető, új, köztük elektromos kerékpárokból álló flotta áll majd a felhasználók rendelkezésre – olvasható a BKK sajtóközlemyényében.

Az éles indulást követően a BKK folyamatosan növeli a kerékpárok számát, a kezdeti időszak után összesen 3300 (ebből 2500 klasszikus és 800 elektromos rásegítésű) járművet biztosít, a kapacitás pedig a későbbiekben a tervek szerint tovább nő majd. 2027-re várhatóan 5000 új kerékpár lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. A szolgáltatás ugyanakkor ennél is nagyobb léptékben bővíthető: a BKK célja, hogy rendelkezésre álló forrás esetén a rendszer akár 8000 kerékpárral működjön a jövőben, még szélesebb területi lefedettséget és jobb hozzáférést biztosítva a budapestiek számára.

Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere az új Mol Bubi bemutatóján elmondta, hogy az új Mol Bubi által mind minőségében, mind mennyiségében komoly közösségi kerékpáros fejlesztéshez jutott Budapest. „Éppen ezen a napon, amikor a klímaváltozás hatásai miatt a legnagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk, egy újabb fontos lépést teszünk egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé.”

A főpolgármester köszönetet mondott a közreműködő partnereknek, illetve a fővárosiaknak nemcsak a türelmükért, hanem a Mol Bubi kerékpárok egyre növekvő használatáért is.

Mint azt hozzáteszik: a próbaüzem alatt közel 9 ezer felhasználó tesztelte a rendszert. A BKK folyamatosan gyűjtötte a visszajelzéseket, a rendszer finomhangolásában nagy szerepe volt a tesztelőknek.

„A tesztidőszak bebizonyította: nagy a nyitottság a felhasználókban az elektromos rásegítésű kerékpárok irányába. Az új flotta még többek számára hozza el a közlekedési módok közötti választás szabadságát, azok is kerékpárra ülhetnek, akiket eddig a kisebb-nagyobb emelkedők vagy éppen a távolság tartott vissza a kerékpározástól. A közösségi közlekedés Budapesten a közbringarendszerrel teljes, ezt bizonyítja a Mol Bubi egyedülálló, generációról generációra növekvő sikere, ezt szolgálják a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezőknek adott Mol Bubi- kedvezmények – mondta el Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese a megújult rendszer indulásának apropóján. A Mol Bubi fejlesztése a jövőben is folytatódik: a kerékpárflotta és a szolgáltatási terület egyaránt jelentősen bővül. A jelenleg mintegy 40 négyzetkilométeres szolgáltatási terület a következő fejlesztési ütemekben 80 négyzetkilométerre növekedhet, hosszabb távon pedig akár a 110 négyzetkilométert is meghaladhatja. Az új elektromos rásegítésű kerékpároknak és a bővülő hálózatnak köszönhetően Budapest még több pontja válhat gyorsan és kényelmesen elérhetővé közbringával – tette hozzá.

Augusztus 3-tól az új Mol Bubi applikáció letöltése után bárki használhatja a közbringarendszert, annak klasszikus és/vagy elektromos rásegítésű kerékpárjait – percalapon, vagy a kedvező áron elérhető havi, illetve éves bérlettel. Emellett a BudapestGO-ban bérlettel rendelkezők számára a klasszikus kerékpárok kedvezményes áron érhetők el. Az éves bérletet vásárlók közül az első száz felhasználó egyedi MOL Bubi pulóvert kap ajándékba – zárul a közlemény.

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Kezdőlap    Belföld    Elrajtolt az új Mol Bubi, 2027-re már 5000 kerékpárt ígérnek

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