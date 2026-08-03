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Nyitókép: Unsplash.com

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Infostart / MTI

Vasárnap este 19 órakor, a csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, valamint a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Vasárnap este 19 órakor, a csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, valamint a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Kapitány István vasárnap azt írta: ez a különbség több mint egy teljes paksi blokknyi teljesítmény, amelyet a magyar emberek egyetlen este alatt spóroltak meg. A miniszterhez több üzenet is érkezett a témában, egyben azt írták, hogy egy hatéves kisfiú esténként körbejárja a lakást és büszkén lekapcsolja a lámpákat, mert „ő is segít az országnak”.

Másik példaként a miniszter egy családot említett, akik társasjátékot vettek elő esténként tévénézés helyett, míg egy nyugdíjas férfi azt írta: kiült a teraszra a kánikula elől, és a szomszédokkal beszélgetve töltötte az estét, mint gyerekkorában.

Kapitány István úgy fogalmazott, hogy a magyarok ezeréves történelme annyiszor bizonyította már, hogy amikor baj van, akkor ez a nép összekapaszkodik. A miniszter a bejegyzésben megköszönte az embereknek ezt az összefogást, majd hozzátette: a neheze még hátravan, de az utóbbi napok már megmutatták, hogy Magyarország bármit kibír, ha együtt csinálja.

Magyar Péter a bejegyzésében azt is közölte, hogy hétfőn kezdődik a legkritikusabb 5 nap. „Kérek minden vállalatot és minden honfitársunkat, hogy 17:00 és 21:00 óra között fogja vissza vagy ütemezze át az áramfogyasztását” – írjta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „jözösen túljutunk ezen a nehéz időszakon is, és megmutatjuk Magyarország szebbik és emberségesebb arcát”.

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Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Vasárnap este 19 órakor, a csúcsidőszakban 5700 megawatt volt az ország terhelése a tervezett 6400 helyett, így 700 megawattal fogyasztottak kevesebbet a magyarok – jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, valamint a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
 

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