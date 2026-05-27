Nem aprózta el a sikkasztást a volt skót kormányfő férje

Peter Murell, a Skót Nemzeti Párt egykori főpénztárnoka és felesége, Nicola Sturgeon, a részben autonóm brit országrész volt miniszterelnöke már külön élnek.

Murell most ismerte el, hogy 400 ezer fontnak megfelelő pártvagyont sikkasztott el. Ezzel roppant kínos helyzetbe hozta volt feleségét, aki egyfajta erkölcsi példaképként pozícionálta magát a brexit-ellenes és függetlenségre vágyó Skócia élén, éles kontrasztban a központi brit kormány élén a karanténszabályok megsértését kimagyarázó Boris Johnsonnal.

Most, hogy férje, akivel különváltak, súlyos bűncselekményt ismert el,

Sturgeon az állítja „nem tudott és nem is gyanakodott arra”, hogy férje megfúrta a pártkasszát.

A nyomozásban résztvevő egyik rendőr szerint a 61 éves Peter Murell „olyan, luxus-életformát próbált így finanszírozni, amire vágyott, de amit soha nem engedhetett meg magának”.

A 100 oldalas vádiratból kiderült, hogy Murell lakóautót, két gépkocsit vásárolt (az egyiket aztán továbbadta és még keresett is rajta.) 2 millió forintnak megfelelő fontot költött 3 töltőtollra. Ezenkívül drága karórákat, luxus kávéfőzőket és még 60 ezer forintba kerülő drága, adventi naptárakat vett. Egyesek a gengszterlét ironikus látleletét jelentő Grand Theft Auto videojáték főhőseihez hasonlították a viselkedését és érdekes módon, ezt a játékot is megvásárolta, egy PS4, Xbox One és egy Nintendo Switch konzollal együtt. Drága DVD gyűjtői szetteket és robot-fűnyítót is beszerzett magának a párt pénzén.

Ezek után többen megvádolták a feleséget, Nicola Sturgeon-t, hogy enyhén szólva gyanús, hogy nem tudott férje machinációiról. Ez egyszerűen „elképzelhetetlen” – mondta a rivális, Skót Munkáspárt második embere, Jackie Baillie.

A skót konzervatívok vezetője, Russell Findlay „tolvaj szarkának” nevezte a volt pártpénztárnokot és arra sürgette a feleségét „valljon színt, mert való világban senki sem vevő az állításaira, hogy semmit sem tudott ama férfi bűncselekményeiről, akivel egy házban és egy pártban élt”.

A volt skót miniszterelnök 2023-ban mondott le váratlanul, 9 év kormányzás után.

Akkor nem állt elő konkrét és egyértelmű indokkal. Sokan úgy tartották, hogy a londoni kormánnyal való, több ügy miatti folyamatos konfrontáció vezetett el a lelépéséhez. A brit kormány ama példátlan lépést is meglépte, hogy blokkolta Skócia súlyosan ellentmondásos, úgynevezett „gender-elismerési reform törvényét”.

Sturgeon lemondása után kezdtek el sokasodni a kínos incidensek: lemondott a férje is, majd a rendőrség mindkettejüket letartóztatta a pártfinanszírozás kapcsán folyó nyomozásban. Sturgeont végül vádemelés nélkül elengedték.

Most azzal magyarázza, hogy miért nem vette észre a férfje részéről a sikkasztást, hogy „mindketten magas fizetést kaptak, a munka miatt keveset költöttek szórakozásra vagy nyaralásra és nem volt oka kételkednie a házastársában”. Kommentátorok szerint az ügy árnyékot vethet a Skót Nemzeti Párt újabb, függetlenségi népszavazás-kezdeményezésére.