2026. május 27. szerda Hella
2019. december 13-án készült kép Nicola Sturgeon akkori skót miniszterelnökről, a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) vezetőjéről. A miniszterelnökségről és a pártvezetői posztjáról februárban lemondott, 52 éves Nicola Sturgeont 2023. június 11-én őrizetbe vették az SNP finanszírozásának ügyében hosszabb ideje folyó rendőrségi vizsgálat keretében. Néhány hete Sturgeon férjét, Peter Murrellt, az SNP volt pénztárnokát és pártigazgatóját is őrizetbe vették ugyanebben az ügyben.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Perry

Nem aprózta el a sikkasztást a volt skót kormányfő férje

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Közel 165 millió forintnak megfelelő pénz elsikkasztását ismerte el Skócia volt miniszterelnökének a férje. Peter Murrell drága dolgokra költötte a Skót Nemzeti Párt pénzét, miközben felesége, Nicola Sturgeon (képünkön) azt állítja „becsapták” és nem tudott a csalásról.

Peter Murell, a Skót Nemzeti Párt egykori főpénztárnoka és felesége, Nicola Sturgeon, a részben autonóm brit országrész volt miniszterelnöke már külön élnek.

Murell most ismerte el, hogy 400 ezer fontnak megfelelő pártvagyont sikkasztott el. Ezzel roppant kínos helyzetbe hozta volt feleségét, aki egyfajta erkölcsi példaképként pozícionálta magát a brexit-ellenes és függetlenségre vágyó Skócia élén, éles kontrasztban a központi brit kormány élén a karanténszabályok megsértését kimagyarázó Boris Johnsonnal.

Most, hogy férje, akivel különváltak, súlyos bűncselekményt ismert el,

Sturgeon az állítja „nem tudott és nem is gyanakodott arra”, hogy férje megfúrta a pártkasszát.

A nyomozásban résztvevő egyik rendőr szerint a 61 éves Peter Murell „olyan, luxus-életformát próbált így finanszírozni, amire vágyott, de amit soha nem engedhetett meg magának”.

A 100 oldalas vádiratból kiderült, hogy Murell lakóautót, két gépkocsit vásárolt (az egyiket aztán továbbadta és még keresett is rajta.) 2 millió forintnak megfelelő fontot költött 3 töltőtollra. Ezenkívül drága karórákat, luxus kávéfőzőket és még 60 ezer forintba kerülő drága, adventi naptárakat vett. Egyesek a gengszterlét ironikus látleletét jelentő Grand Theft Auto videojáték főhőseihez hasonlították a viselkedését és érdekes módon, ezt a játékot is megvásárolta, egy PS4, Xbox One és egy Nintendo Switch konzollal együtt. Drága DVD gyűjtői szetteket és robot-fűnyítót is beszerzett magának a párt pénzén.

Ezek után többen megvádolták a feleséget, Nicola Sturgeon-t, hogy enyhén szólva gyanús, hogy nem tudott férje machinációiról. Ez egyszerűen „elképzelhetetlen” – mondta a rivális, Skót Munkáspárt második embere, Jackie Baillie.

A skót konzervatívok vezetője, Russell Findlay „tolvaj szarkának” nevezte a volt pártpénztárnokot és arra sürgette a feleségét „valljon színt, mert való világban senki sem vevő az állításaira, hogy semmit sem tudott ama férfi bűncselekményeiről, akivel egy házban és egy pártban élt”.

A volt skót miniszterelnök 2023-ban mondott le váratlanul, 9 év kormányzás után.

Akkor nem állt elő konkrét és egyértelmű indokkal. Sokan úgy tartották, hogy a londoni kormánnyal való, több ügy miatti folyamatos konfrontáció vezetett el a lelépéséhez. A brit kormány ama példátlan lépést is meglépte, hogy blokkolta Skócia súlyosan ellentmondásos, úgynevezett „gender-elismerési reform törvényét”.

Sturgeon lemondása után kezdtek el sokasodni a kínos incidensek: lemondott a férje is, majd a rendőrség mindkettejüket letartóztatta a pártfinanszírozás kapcsán folyó nyomozásban. Sturgeont végül vádemelés nélkül elengedték.

Most azzal magyarázza, hogy miért nem vette észre a férfje részéről a sikkasztást, hogy „mindketten magas fizetést kaptak, a munka miatt keveset költöttek szórakozásra vagy nyaralásra és nem volt oka kételkednie a házastársában”. Kommentátorok szerint az ügy árnyékot vethet a Skót Nemzeti Párt újabb, függetlenségi népszavazás-kezdeményezésére.

Budapest teljesen felkészülve várja a szombati Bajnokok Ligája döntőt – közölte Szondi Vanda kormányszóvivő a keddi kormányülés utáni szerdai sajtótájékoztatón. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az előző évek tapasztalatai alapján akár több tízmillió eurót is elkölthetnek a szurkolók egyetlen hétvégén a döntőnek otthont adó városban, ennek legnagyobb része azonban pár szektorban landol.
Az Országgyűlés szerdai ülésén Molnár Zoltán (Tisza) arra kérte frakciója nevében a kormányt, hogy haladéktalanul kezdje el a teljes körű koncessziós auditot. „A 30-35 évre titkosított, haveri kézbe játszott koncessziós szerződések azonnali felülvizsgálata nem bosszú, hanem nemzeti kötelesség" – fogalmazott. A legkirívóbb példák között a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését, az országos hulladékkoncessziót és a kaszinókat említette. Magyar Péter miniszterelnök válaszában meg is ígérte a teljes felülvizsgálatot.
 

Budapesti rejtély: több a turista, de kevesebb a bevétel.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez?
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten.
 
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Az energiaiparban az elmúlt években felgyorsult a digitalizáció, és a piaci környezet drasztikus változáson ment keresztül: míg korábban napi vagy órás döntéseket kellett hozni, ma már másodperces szintű optimalizálásra van szükség. Az ARTEMIS vezérigazgatója, Veszprémi Balázs szerint aki ma nem innovál, az nem feltétlenül marad meg a piacon, hiszen a régi, egyszerű módszerek már nem működnek. A mesterséges intelligencia elsősorban a fejlesztési folyamatok gyorsaságát változtatta meg: ma már nagyon rövid idő alatt lehet prototípust készíteni és működő környezetben tesztelni új ötleteket.

A jegybank ezúttal a hazai kereskedelmi és iparkamara megalakulásának évfordulójára emlékszik, a névérték ötezer forint lesz - pénzforgalomban természetesen ezúttal sem használható.

Tedros Adhanom Ghebreyesus said fighting in DR Congo was hampering efforts to stop spread

2026. május 27. 14:58
Évekig nem tudták elkapni az autópályás „F1-est", most meg lehet, hogy megússza
2026. május 26. 19:52
Szigorúbb feltételek várnak az ukrán menekültekre Csehországban
