Vasárnap délután lesz az idei Élet Menete Budapesten, zenés program is lesz a rakparton

A holokauszt áldozataira emlékező Élet menete felvonulást 2003 óta minden évben megrendezik Budapesten. Ezen a napon több ezren indulnak el a városba, hogy jelenlétükkel demonstráljanak a kirekesztés és az előítéletek minden formája ellen. Az Élet Menetén már több mint két évtizede gyűlhetnek össze fiatalok, idősek, zsidók és nem zsidók, hogy őszintén emlékezzenek.

Az emlékezők vasárnap délután a Cipők a Duna-parton emlékműnél gyülekeznek 15:30-tól,

a menet 16:30 órakor innen indul. Az Antall József rakparton haladva érkeznek meg az Embermentők elnevezésű nagyszínpadhoz a Carl Lutz rakparton, ahol a program a nagyszínpad fellépőivel folytatódik.

Emlékező beszédet mond Grósz Andor. Közreműködik Molnár Ferenc Caramel, valamint Bíró Eszter énekesnő és színésznő. A nagyszínpad házigazdája Winkler Nóra lesz – közölte az eletmenete.hu oldal.