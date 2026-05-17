Újabb kulcsfontosságú államtitkárt jelentett be Gajdos László

„A tárca parlamenti államtitkári és miniszterhelyettesi posztját Dr. Bögi Viktória jogász, elhivatott ügyvéd és közigazgatási szakember veszi át. Kilencéves közigazgatási múltja, valamint kiterjedt jogi és ügyvédi gyakorlata a garancia arra, hogy a legnehezebb helyzetekben is határozott, magas vitakultúrájú és fegyelmezett képviseletet biztosítson a minisztériumnak” – írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebook-oldalán. Hozzátette: „Viktóriával közösen elszántan hiszünk abban, hogy a döntéshozatalnak teljesen átláthatónak kell lennie, és hogy természeti értékeinket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól, hiszen a környezet állapota hosszú távon mindannyiunk életminőségét meghatározza. Az ő elsődleges feladata lesz a parlamenti munkánk koordinációja és a transzparens törvényalkotás irányítása. Erős jogi és közigazgatási háttere a biztosíték az európai mércéhez igazodó, felelősségteljes kormányzati munkánkra.”