ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 17. vasárnap Paszkál
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Delcy Rodríguez ideiglenes venezuelai elnök, miután aláírta a politikai foglyok amnesztiáját jóváhagyó törvényt Caracasban 2026. február 19-én. Rodríguez még januárban ígérte meg az amnesztiatörvényt, azt követõen, hogy január 3-án Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai különleges erõk New Yorkba vitték, hogy kábítószer-kereskedelem vádjával bíróság elé állítsák.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Ronald Pena R

Meglepőt lépett Venezuela, örülnek az Egyesült Államokban

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A venezuelai hatóságok kiadták az Egyesült Államoknak Alex Saab kolumbiai üzletembert és volt venezuelai minisztert, aki Nicolás Maduro leváltott venezuelai elnök közeli szövetségesének számít – közölte X-üzenetben a venezuelai bevándorlási hivatal (SAIME).

A caracasi vezetés szerint a kiadatás a venezuelai bevándorlási törvényeknek megfelelően történt. A SAIME közleménye szerint Saab ellen az Egyesült Államokban több bűncselekmény miatt folyik vizsgálat. A venezuelai hatóságok hangsúlyozták, hogy Saab kolumbiai állampolgár.

Az 54 éves üzletembert februárban Caracasban vették őrizetbe egy amerikai és venezuelai hatóságok által közösen végrehajtott művelet során. Letartóztatása egy hónappal azután történt, hogy amerikai különleges erők elfogták Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest Caracasban. A házaspárt New Yorkba szállították, ahol egyebek mellett narkoterrorizmushoz és kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó vádakkal kell szembenézniük. Maduro tagadja az ellene felhozott vádakat.

A Maduro bukása után ügyvivő államfőként hivatalba lépett Delcy Rodríguez kormánya azóta látványosan együttműködik Washingtonnal a bűnüldözési ügyekben.

Saab korábban is került már amerikai őrizetbe: 2020-ban a Zöld-foki Köztársaságban tartóztatták le, amikor Iránba tartó magángépe tankolás miatt leszállt. Egy évvel később kiadták az Egyesült Államoknak, ahol százmillió dolláros nagyságrendű pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos ügyekben vizsgálták. A Joe Biden vezette amerikai adminisztráció azonban 2023-ban kegyelemben részesítette, miután Caracas több Venezuelában fogva tartott amerikai állampolgárt szabadon engedett egy fogolycsere keretében.

Washington régóta azzal vádolja Saabot, hogy segített a venezuelai vezetésnek kijátszani az amerikai szankciókat, valamint részt vett pénzmosási és egyéb illegális pénzügyi műveletekben. Amerikai nyomozók szerint az üzletember fontos információkkal rendelkezhet Maduro családja és magas rangú venezuelai tisztségviselők feltételezett illegális üzleteiről.

Saab 2024-től Venezuela ipari és nemzeti termelési minisztere, valamint a Nemzetközi Termelő Beruházási Központ vezetője volt, tisztségét idén januárban hagyta el.

(Nyitókép: Delcy Rodríguez ügyvivő államfő februárban, miután aláírta a politikai foglyok szabadon engedéséről szóló törvényt)

Kezdőlap    Külföld    Meglepőt lépett Venezuela, örülnek az Egyesült Államokban

egyesült államok

venezuela

nicolas maduro

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről
Hegedűs Zsolt, az új miniszter összegzést tett közzé a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről. Mint írta, a jövő héten leül egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, és elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyalnak. Az értékelés szerint ma az egészségügyben elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány és túlóra, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat jellemző, ezért sürgősen tenni kell valamit.
 

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tovább épül Ursula von der Leyen hatalmi hálója - Magyarországon is múlik, hogy mit kezd a helyzettel

Tovább épül Ursula von der Leyen hatalmi hálója - Magyarországon is múlik, hogy mit kezd a helyzettel

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatosan egyre inkább saját elnöki háttérstruktúráira támaszkodik a hagyományos intézmények helyett. Miközben Brüsszelben már a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság végéről beszélnek, egy alig pár fős stratégiai egység látványosan növeli befolyását az érzékeny politikai ügyekben. A várható átalakítások nagyban tükrözik a közös költségvetés strukturális reformját is. Ugyan sok kritika éri von der Leyen hatalmi terjeszkedését, legalább ennyien bírálják a tehetetlenség miatt a 27 tagország kényétől függő unió egészét is. A most végbemenő változások hosszú időre rányomhatják a bélyegüket az EU jövőjére, de a központosítás ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy kik a felelősség valódi birtokosai.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet: elszabadult a gyilkos ebola, már a milliós nagyvárosokat is elérte

Vészhelyzetet hirdetett a világszervezet: elszabadult a gyilkos ebola, már a milliós nagyvárosokat is elérte

Nemzetközi közegészségügyi szükséghelyzetet hirdetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Ugandát érintő ebolajárvány miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 17. 09:15
Máris találtak egy pozitív hantavírusos esetet
2026. május 17. 08:45
Ritka ebola-variáns okozta járvány miatt aggódnak az orvosok
×
×