A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től indul dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belsőégésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kilogramm feletti villanyautók is dupla parkolási díjat fizethetnek Budapesten.

„Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érintheti. Ha elfogadjuk, hogy az ingyenes parkolás nem biztosítható a továbbiakban az elektromos autók esetében sem (a konnektorról tölthető hibridek zöld rendszámát idén kötelező lecserélni, így azok eleve kiesnek), de párizsi mintarendelet budapesti átültetését továbbra sem javasoljuk” – írta szombaton a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

Az intézkedés a fővárosi és a pest vármegyei villanyautósok közel 20 százalékát érinti

a szervezet szerint. Közölték: a 2026 év eleji adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó-flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2 százalékos szeletet képvisel. Vagyis „messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozás lenne szükséges”.

Az intézkedés kellemetlen hatásai közé sorolták, hogy

visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás csökkentésére.

sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem.

Mindemiatt javasolják a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre (5E kategória), önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon – olvasható a szervezet közleményében.