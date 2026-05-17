BYD Seal típusú elektromos autó a BYD autóátadó ünnepségén a Puskás Arénában 2024. február 23-án. A világ legnagyobb elektromos autógyártójának számító kínai vállalat több milliárd eurós, több ezer új munkahelyet létrehozó óriásberuházással Szegeden épít gyárat.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bajba kerülhetnek a nagyobb elektromos autók Budapesten, kongatják a vészharangot

Infostart

2027-től dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban – a vonatkozó fővárosi rendelet módosítását javasolja a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től indul dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belsőégésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kilogramm feletti villanyautók is dupla parkolási díjat fizethetnek Budapesten.

„Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érintheti. Ha elfogadjuk, hogy az ingyenes parkolás nem biztosítható a továbbiakban az elektromos autók esetében sem (a konnektorról tölthető hibridek zöld rendszámát idén kötelező lecserélni, így azok eleve kiesnek), de párizsi mintarendelet budapesti átültetését továbbra sem javasoljuk” – írta szombaton a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.

Az intézkedés a fővárosi és a pest vármegyei villanyautósok közel 20 százalékát érinti

a szervezet szerint. Közölték: a 2026 év eleji adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó-flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2 százalékos szeletet képvisel. Vagyis „messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozás lenne szükséges”.

Az intézkedés kellemetlen hatásai közé sorolták, hogy

  • visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás csökkentésére.
  • sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem.

Mindemiatt javasolják a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre (5E kategória), önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon – olvasható a szervezet közleményében.

parkolás

elektromobilitás

elektromos autó

parkolási díj

Hegedűs Zsolt, az új miniszter összegzést tett közzé a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről. Mint írta, a jövő héten leül egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, és elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyalnak. Az értékelés szerint ma az egészségügyben elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány és túlóra, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat jellemző, ezért sürgősen tenni kell valamit.
 

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatosan egyre inkább saját elnöki háttérstruktúráira támaszkodik a hagyományos intézmények helyett. Miközben Brüsszelben már a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság végéről beszélnek, egy alig pár fős stratégiai egység látványosan növeli befolyását az érzékeny politikai ügyekben. A várható átalakítások nagyban tükrözik a közös költségvetés strukturális reformját is. Ugyan sok kritika éri von der Leyen hatalmi terjeszkedését, legalább ennyien bírálják a tehetetlenség miatt a 27 tagország kényétől függő unió egészét is. A most végbemenő változások hosszú időre rányomhatják a bélyegüket az EU jövőjére, de a központosítás ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy kik a felelősség valódi birtokosai.

Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

