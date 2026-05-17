A fővárosi közgyűlés által elfogadott parkolási rendelet alapján 2027-től indul dupla parkolási díjtételt fizetnek a nehezebb villanyautók a fővárosban. A rendelet nem különbözteti meg a hagyományos belsőégésű motorral szerelt, illetve a tisztán elektromos meghajtású járműveket, így hamarosan a 2000 kilogramm feletti villanyautók is dupla parkolási díjat fizethetnek Budapesten.
„Az intézkedés leginkább a főváros lakóit, illetve az agglomerációból közlekedőket érintheti. Ha elfogadjuk, hogy az ingyenes parkolás nem biztosítható a továbbiakban az elektromos autók esetében sem (a konnektorról tölthető hibridek zöld rendszámát idén kötelező lecserélni, így azok eleve kiesnek), de párizsi mintarendelet budapesti átültetését továbbra sem javasoljuk” – írta szombaton a Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület.
Az intézkedés a fővárosi és a pest vármegyei villanyautósok közel 20 százalékát érinti
a szervezet szerint. Közölték: a 2026 év eleji adatok alapján a tisztán elektromos autók részaránya a teljes magyar személyautó-flottában még mindig alacsonynak számít, mindösszesen egy 2 százalékos szeletet képvisel. Vagyis „messze vagyunk még attól, hogy az elektromos autók részaránya elérjen egy kritikus szintet, ahol azonnali beavatkozás lenne szükséges”.
Az intézkedés kellemetlen hatásai közé sorolták, hogy
- visszavetheti az elektromos autók terjedési ütemét, pont abban a városi környezetben, ahol a legnagyobb szükség lenne a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás csökkentésére.
- sarcolja a környezetbarátabb technológiába fektető autótulajdonosokat, így a technológiai felárért fizető e-autó tulajdonosokra újabb teher hárul, ami összességében nem egyezik a környezetbarát Budapest koncepcióval sem.
Mindemiatt javasolják a rendelet módosítását, hogy a tisztán elektromos gépjárművekre (5E kategória), önsúlytól függetlenül normál parkolási díjtétel vonatkozzon – olvasható a szervezet közleményében.