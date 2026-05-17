Infostart.hu
2026. május 17. vasárnap Paszkál
Olajvezetékek olalfinomító // Oil and gas industrial and pipeline, Oil refinery plant for industry,Refinery factory and pipeline steel ,Natural gas combined cycle power plant and Turbine generator.
Nyitókép: Vithun Khamsong/Getty Images

Donald Trump súlyos lépést tett, újra egekbe szökhetnek az energiaárak

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók alóli ideiglenes mentességet, amely lehetővé tette több ország, köztük India számára az orosz eredetű nyersolaj vásárlását.

Az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban adott ki általános engedélyt arra, hogy az április 17-ig tartályhajókra rakodott orosz eredetű nyersolajat és kőolajtermékeket továbbra is értékesíthessék és szállíthassák. A mentesség szombaton lejárt, és a tárca honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása.

A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt. A minisztérium szóvivője szombaton további kommentárt nem adott.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat. Ezek közé tartozott

  • az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön,
  • a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése,
  • valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása.

Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is.

India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.

Pusztán öntözéssel nem hárítható el az aszályveszély, már csak azért sem, mert a mezőgazdasági területeink legfeljebb öt százaléka öntözhető – figyelmeztet új tanulmányában a Klímapolitikai Intézet. Kovács Erik vezető kutató az erdők tarvágásának betiltását nagyon jó döntésnek tartja. De miért sivatagosodik el ennyire az ország középső és keleti része?
 

A miniszterelnök a budai Várban lévő kormányzati épületek szombati bejárásán beszélt arról, hogy mit terveznek a még felújítás alatt álló épületekkel és kérdéseket tett fel Varga Zs. András Kúria-elnöknek.
 

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog.

Az angol, olasz, spanyol és francia bajnokságban egyaránt parázs csatákra számíthatunk ezen a vasárnapon.

Bulgarian singer Dara is a surprise winner beating Israel in second place, while the UK's Look Mum No Computer gets just one point.

