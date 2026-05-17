Donald Trump súlyos lépést tett, újra egekbe szökhetnek az energiaárak

Az amerikai pénzügyminisztérium áprilisban adott ki általános engedélyt arra, hogy az április 17-ig tartályhajókra rakodott orosz eredetű nyersolajat és kőolajtermékeket továbbra is értékesíthessék és szállíthassák. A mentesség szombaton lejárt, és a tárca honlapján szombat estig nem jelent meg annak meghosszabbítása.

A demokrata párti Jeanne Shaheen és Elizabeth Warren szenátor pénteken felszólította a kormányzatot, hogy ne hosszabbítsa meg a mentességet. Közös közleményükben úgy fogalmaztak: az intézkedés pénzügyi forrásokat biztosít Oroszországnak az ukrajnai háború finanszírozásához, miközben nincs bizonyíték arra, hogy csökkentené az amerikai üzemanyagárakat.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter korábban jelezte, hogy nem kívánja megújítani az engedélyt. A minisztérium szóvivője szombaton további kommentárt nem adott.

A Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban több intézkedéssel próbálta mérsékelni az iráni háború miatt megugró energiaárakat. Ezek közé tartozott

az amerikai stratégiai olajtartalékból nyújtott kölcsön,

a Jones Act néven ismert hajózási szabályozás ideiglenes felfüggesztése,

valamint az orosz tengeri olajszállításokra adott mentesség meghosszabbítása.

Donald Trump amerikai elnök pénteken, Pekingből hazatérve arról beszélt újságíróknak, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyalt az iráni olajat vásárló kínai vállalatokkal szembeni szankciók esetleges enyhítéséről is.

India jelenleg az orosz tengeri nyersolaj szállítmányok legnagyobb vásárlója, és beszerzései áprilisban és májusban rekordközeli szintre emelkedtek az amerikai mentességek nyomán.