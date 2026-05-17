Átadták Velence legújabb csodáját, múzeum lett a 300 éves gyönyörűségből – videó

Néhány éve még a fák közül is alig látszott az omladozó rom, ma viszont régi pompájában tündököl a tóparton: a több mint háromszáz éves Meszleny-kastély újjászületett, és május 9-től Fischer Emil Múzeumként várja a látogatókat.

A barokk épületben Fischer Emil porcelán- és kerámiagyáros népi szecessziós életművét bemutató állandó tárlat, a Meszleny család történetét feldolgozó kiállítás, valamint évente három-négy időszaki tárlat is helyet kap – a nyitókiállítás a 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra történetét és legszebb alkotásait tárja a közönség elé. A megújult belső terekben korszerű kiállítóhelyek létesültek, a homlokzatra pedig visszakerült a Meszleny család címere is, amelyet egykor levertek a falról. A felújítást a tulajdonos Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola irányította – írta a Feol.

A Meszleny családnak több kastélya is volt Velencén, a most újjászületett épületet az 1700-as években emelték barokk stílusban, majd a 19. század közepén átalakították, később egy keleti szárnnyal bővítették. A 18 szobás ház a hozzátartozó hatalmas parkkal a 19–20. században a helyi társasági és kulturális élet központja volt, 1945-ben azonban szomorú fordulatot vett a története, a háború nem kímélte, 1948-tól pedig állami tulajdonba került. Ekkor a parkját feldarabolták, értékeit széthordták, díszeit leverték, majd húsz évig gyógypedagógiai intézet, később a helyi téesz konyhája működött benne. A '90-es években magánkézbe került, de állapota ezalatt is csak romlott.

A remény akkor csillant fel, amikor 2020-ban az életveszélyes állapotú épületet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola vásárolta meg. A felújítás során elbontották a méltatlan hozzáépítéseket, és visszaállították az épület 20. század eleji állapotát.

A magyar kerámia-, és porcelánművészet új múzeuma minden héten csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között várja közönségét a megújult velencei Meszleny-kastélyban.