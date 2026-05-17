2026. május 17. vasárnap Paszkál
Nyitókép: Facebook/Fischer Emil Múzeum

Átadták Velence legújabb csodáját, múzeum lett a 300 éves gyönyörűségből – videó

Infostart

Egy utolsó órában megmentett kastély – romos épület kapott új életet és már látogatható is.

Néhány éve még a fák közül is alig látszott az omladozó rom, ma viszont régi pompájában tündököl a tóparton: a több mint háromszáz éves Meszleny-kastély újjászületett, és május 9-től Fischer Emil Múzeumként várja a látogatókat.

A barokk épületben Fischer Emil porcelán- és kerámiagyáros népi szecessziós életművét bemutató állandó tárlat, a Meszleny család történetét feldolgozó kiállítás, valamint évente három-négy időszaki tárlat is helyet kap – a nyitókiállítás a 200 éves Herendi Porcelánmanufaktúra történetét és legszebb alkotásait tárja a közönség elé. A megújult belső terekben korszerű kiállítóhelyek létesültek, a homlokzatra pedig visszakerült a Meszleny család címere is, amelyet egykor levertek a falról. A felújítást a tulajdonos Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola irányította – írta a Feol.

A felújításról egy előtte-utána videó is készült:

A Meszleny családnak több kastélya is volt Velencén, a most újjászületett épületet az 1700-as években emelték barokk stílusban, majd a 19. század közepén átalakították, később egy keleti szárnnyal bővítették. A 18 szobás ház a hozzátartozó hatalmas parkkal a 19–20. században a helyi társasági és kulturális élet központja volt, 1945-ben azonban szomorú fordulatot vett a története, a háború nem kímélte, 1948-tól pedig állami tulajdonba került. Ekkor a parkját feldarabolták, értékeit széthordták, díszeit leverték, majd húsz évig gyógypedagógiai intézet, később a helyi téesz konyhája működött benne. A '90-es években magánkézbe került, de állapota ezalatt is csak romlott.

A remény akkor csillant fel, amikor 2020-ban az életveszélyes állapotú épületet a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola vásárolta meg. A felújítás során elbontották a méltatlan hozzáépítéseket, és visszaállították az épület 20. század eleji állapotát.

A magyar kerámia-, és porcelánművészet új múzeuma minden héten csütörtöktől vasárnapig 10 és 18 óra között várja közönségét a megújult velencei Meszleny-kastélyban.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Hegedűs Zsolt, az új miniszter összegzést tett közzé a magyar egészségügy jelenlegi helyzetéről. Mint írta, a jövő héten leül egyeztetni a Független Egészségügyi Szakszervezet képviselőivel, és elsősorban a szakdolgozói bértábla rendezéséről tárgyalnak. Az értékelés szerint ma az egészségügyben elöregedő szakdolgozói állomány, tömeges hiány és túlóra, növekvő várólisták és egyre nagyobb betegbiztonsági kockázat jellemző, ezért sürgősen tenni kell valamit.
 

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

Tovább épül Ursula von der Leyen hatalmi hálója - Magyarországon is múlik, hogy mit kezd a helyzettel

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen fokozatosan egyre inkább saját elnöki háttérstruktúráira támaszkodik a hagyományos intézmények helyett. Miközben Brüsszelben már a kohéziós politikáért felelős főigazgatóság végéről beszélnek, egy alig pár fős stratégiai egység látványosan növeli befolyását az érzékeny politikai ügyekben. A várható átalakítások nagyban tükrözik a közös költségvetés strukturális reformját is. Ugyan sok kritika éri von der Leyen hatalmi terjeszkedését, legalább ennyien bírálják a tehetetlenség miatt a 27 tagország kényétől függő unió egészét is. A most végbemenő változások hosszú időre rányomhatják a bélyegüket az EU jövőjére, de a központosítás ellenére nem szabad megfeledkezni arról, hogy kik a felelősség valódi birtokosai.

Ezt ették a dunántúli betyárok az erdő mélyén: indul a bográcsszezon, brutál laktató a pandúrgulyás

Nyakunkon a bográcsszezon, és ha egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb fogással indítanánk a szezont, itt van a sűrű, Jászberényhez kötődő pandúrgulyás.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

