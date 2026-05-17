Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetõje, leköszönõ Miniszterelnökséget vezetõ miniszter gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely megszólalt a „luxizásról”, védte a Kúria elnökét és bírálta Magyar Pétert

„Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást” – közölte Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető, aki szerint a Tiszának és a kormányfőnek a „napi politikai hergelés” helyett a kormányzásra kellene koncentrálnia.

„Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja” – írta Facebook-posztjában Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető, aki szerint „a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. Ezt a programot eddig senki nem kritizálta”.

Gulyás szerint „ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának “luxusa” ügyében azért is képmutató, mert ugyanezt a “luxus” a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja”.

Gulyás Gergely úgy véli: „az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal.”

NAT, tanfelügyelők, tankönyvek, munkáltatói jogok – mit kérnek a pedagógusok az új kormánytól? Itt a részletes lista

Várja a minél előbbi szakmai egyeztetés megkezdését a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az oktatásban és a társterületeken felelős kormánytagokkal – fogalmazták meg a szervezet tagjai 44. kongresszusuk zárónyilatkozatában.
 

Itt a magyarázat a szándékosan a tömegbe hajtó támadó indítékairól

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Búcsú előtt még beszólt edzőjének Mo Salah: páros lábbal szállt bele Arne Slotba

Mohamed Szalah nyilvánosan bírálta a Liverpoolt és a csapat vezetőedzőjét, Arne Slotot. A kritikát az váltotta ki, hogy az együttes 4-2-es vereséget szenvedett az Aston Villa vendégeként.

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

