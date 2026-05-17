ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.5
usd:
310.96
bux:
131696.18
2026. május 17. vasárnap Paszkál
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Unite the Kingdom (Egyesítsük a királyságot) címmel meghirdetett tüntetés résztvevõi Londonban 2026. május 16-án. A demonstrációt Tommy Robinson, valódi nevén Stephen Yaxley-Lennon, az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevû szélsõségesen iszlámellenes mozgalom alapítója szervezte.
Nyitókép: Tayfun Salci

Migráció: több ezer rendőr választotta szét a két óriási tömegtüntetést Londonban

Infostart / MTI

Több tízezres szélsőjobboldali demonstrációt és ezzel egyidőben palesztinpárti tömegtüntetést is tartottak szombaton Londonban, példátlan rendőri készültség mellett. A két tüntetésen nagyobb rendbontások nem voltak, de a rendőrség többtucatnyi résztvevőt őrizetbe vett.

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson – az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése „az ország visszaszerzése végett az idegenektől”. Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy „milliók vonulnak London utcáin”.

A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében 60 ezerre taksálta a résztvevők számát.

Az előző, tavaly szeptemberben tartott „Unite the Kingdom” felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.

Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy készüljenek az újabb „angliai csatára”. A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő (RAF) 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.

A „Unite the Kingdom” tüntetésen sokan viseltek „Make England Great Again – MEGA” feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötőtő „Make America Great Again – MAGA” mozgalom mintájára.

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a „nakba”, azaz „nagy katasztrófa” névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére. Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén.

A két demonstráció egyidőben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, „aki csak egy lépéssel is eltér” az előírt vonulási iránytól.

A két tüntetés helyszínei között a rendőrség „steril zónát” különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphettek be.

A Scotland Yard szombat esti összegzése szerint

a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe,

de a tájékoztatás nem részletezi, hogy ez a szám miként oszlott meg a két demonstráció között, és azt sem, hogy akiket őrizetbe vettek, milyen kihágást követtek el.

Az ismertetés szerint a nap folyamán négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik incidens sem volt súlyos.

A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.

A Scotland Yard

  • több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett
  • arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre,
  • drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen,
  • és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett,

de ezek nem voltak láthatók a felvonulási útvonalak mentén, és nem is volt szükség bevetésükre.

Kezdőlap    Külföld    Migráció: több ezer rendőr választotta szét a két óriási tömegtüntetést Londonban

nagy-britannia

migráció

london

palesztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben

Kiderült, ki lesz a Tisza két új képviselője az Európai Parlamentben
„A Tisza Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek Tarr Zoltán és az én megüresedett helyemre. A Tisza EP-delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti” – közölte Magyar Péter miniszterelnök.
 

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter: a jövő héten tárgyalunk a szakdolgozók bérrendezéséről

Magyar Péter válaszolt a Kúria elnökének, és fotókat is közzétett a szerinte luxusszínvonalon felújított épületről

Milliárdos felújítás – válaszolt a Kúria Magyar Péter szavaira és kérdésére

Havasi Bertalan szerint nem sikerült jól a felmentése

Havasi Bertalan Magyar Péternek és a fideszeseknek is keményen üzent a felmentése után

Tanács Zoltán is megszólalt Élvonal-ügyben, elmondta, mit tervez a minisztérium

Magyar Péter: elfogadjuk Orbán Viktor és a volt kormánytagok döntését

Orbán Viktor elmondta, mire építheti a Fidesz az ellenzéki politikáját

VIDEÓ
Mennyire kell félni a hantavírustól? Szlávik János, Inforádió, Aréna
Ezt hozta XIV. Leó pápa első éve. Kuzmányi István, Inforádió, Aréna
Kap-e még egy évet Merz kancellár? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.18. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: Orbán Viktor nem kapja meg a jelenlegi szabályok szerint neki járó 38,8 millió forintos végkielégítést. Eközben Magyar Péter felmentette a helyettes államtitkári pozíciójából Havasi Bertalant, aki közölte, hogy nem mond le a végkielégítéséről, és bíróságon is kész érvényesíteni a jogait. Havasi azt állítja, esetében nem több tízmilliós összegről, hanem hathavi fizetésről van szó, amelyet az utolsó fillérig követelni fog. Magyar Péter közben luxusberuházásokra hivatkozva követeli a Kúria elnökének távozását - Varga Zs. András korábban visszautasította a vádakat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők

Példátlan szigorításba kezdett a magyar település: egy csepp vizet sem kapnak a trükköző lakásépítők

A helyi önkormányzat a regionális vízművel összefogva megtagadja a vízbekötést a szabálytalanul átalakított ingatlanoktól.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

WHO declares Ebola outbreak in DR Congo a global health emergency

The agency added that the outbreak, with around 246 cases and 80 deaths, does not meet the criteria of pandemic emergency.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 17. 10:15
Meglepőt lépett Venezuela, örülnek az Egyesült Államokban
2026. május 17. 09:15
Máris találtak egy pozitív hantavírusos esetet
×
×