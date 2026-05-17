Migráció: több ezer rendőr választotta szét a két óriási tömegtüntetést Londonban

Az egyik tüntetés főszervezője Tommy Robinson, a brit szélsőjobboldali mozgalmak egyik vezető aktivistája volt. Robinson – az English Defence League (Angol Védelmi Liga) nevű szélsőségesen iszlámellenes egykori szélsőjobboldali szerveződés alapítója, aki az utóbbi években ötször is megjárta a börtönöket közösségellenes és egyéb bűncselekményekért kirótt ítéletek alapján – „Unite the Kingdom” (Egyesítsük a királyságot) címmel hirdette meg a szombati megmozdulást.

Ez utalás az ország hivatalos nevére – United Kingdom (Egyesült Királyság) –, és a demonstráció meghirdetett célja a britek egyesítése „az ország visszaszerzése végett az idegenektől”. Robinson, aki videókat töltött fel az X-re a megmozdulásról, azt mondta, hogy „milliók vonulnak London utcáin”.

A Scotland Yard ugyanakkor szombat este, a demonstráció befejeződése után ismertetett becslésében 60 ezerre taksálta a résztvevők számát.

Az előző, tavaly szeptemberben tartott „Unite the Kingdom” felvonuláson a Scotland Yard akkori létszámbecslése szerint 150 ezren vettek részt.

Robinson a szombati menet végállomásánál, a londoni kormányzati negyednek is otthont nyújtó Westminster kerületben elmondott beszédében felszólította híveit, hogy készüljenek az újabb „angliai csatára”. A kifejezés eredetileg a náci Németország légiereje és a brit királyi légierő (RAF) 1940-ben vívott, brit győzelemmel végződött több hónapos küzdelmének neveként honosodott meg.

A „Unite the Kingdom” tüntetésen sokan viseltek „Make England Great Again – MEGA” feliratú piros sapkákat, az amerikai elnökhöz, Donald Trumphoz kötőtő „Make America Great Again – MAGA” mozgalom mintájára.

A másik tüntetést a legnagyobb brit palesztinpárti szervezet, a Palestine Solidarity Campaign (PSC) rendezte Izrael 78 évvel ezelőtti alapításának évfordulója alkalmából, amelyet a palesztinok a „nakba”, azaz „nagy katasztrófa” névvel emlegetnek az izraeli területekről elmenekült több százezer palesztin emlékére. Ezt a tüntetést a PSC minden évben megrendezi Londonban az izraeli államalapítás évfordulójához legközelebbi hétvégén.

A két demonstráció egyidőben kezdődött, de a Scotland Yard egymástól távol eső útvonalakat jelölt ki a résztvevőknek, kilátásba helyezve, hogy azonnal őrizetbe vesz mindenkit, „aki csak egy lépéssel is eltér” az előírt vonulási iránytól.

A két tüntetés helyszínei között a rendőrség „steril zónát” különített el, ahová egyik felvonulás résztvevői sem léphettek be.

A Scotland Yard szombat esti összegzése szerint

a két tüntetésen összesen 43 embert vettek őrizetbe,

de a tájékoztatás nem részletezi, hogy ez a szám miként oszlott meg a két demonstráció között, és azt sem, hogy akiket őrizetbe vettek, milyen kihágást követtek el.

Az ismertetés szerint a nap folyamán négy rendőrt ért fizikai támadás, de egyik incidens sem volt súlyos.

A szombati felvonulások a londoni rendőrség évtizedek óta nem látott készültsége mellett zajlottak.

A Scotland Yard

több mint négyezer rendőrt mozgósított, emellett

arcfelismerő berendezéseket telepített számos helyszínre,

drónokkal figyelte a tömeget mindkét tüntetésen,

és páncélozott járműveket is készenlétbe helyezett,

de ezek nem voltak láthatók a felvonulási útvonalak mentén, és nem is volt szükség bevetésükre.