ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.22
usd:
310.55
bux:
136564.48
2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
John Ternus, senior vice president of hardware engineering at Apple Inc., during an Apple event in New York, US, on Wednesday, March 4, 2026. Apple Inc.Â this week unveiled a slate of new products, including theÂ $599Â MacBook NeoÂ - its first true low-end laptop - and theÂ iPhone 17e. The company also announcedÂ updated versionsÂ ofÂ the MacBook Pro, MacBook Air, Studio Display and iPad Air. Photographer: Adam Gray/Bloomberg via Getty Images
Nyitókép: Bloomberg/Getty Images

Az új főnöknek is létre kell hoznia az „Apple-élményt”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

15 év után távozik az Apple eddigi főnöke, Tim Cook, helyét pedig a technológiai óriás hardver-fejlesztési alelnöke veszi át. Az első ágazati kommentárok szerint John Ternus hatalmas kihívás elé néz, mert neki kell bevezetnie a céget a mesterséges intelligencia korába.

Steve Jobs volt a legenda, akiről film készült és könyvet írtak, viszont a 15 éven át regnáló Tim Cook volt az, aki 30 milliárd dollárt érő cégből négyezer milliárdos monstrummá hizlalta az Apple-t. Közben a saját vagyona elérte a 2,9 milliárdot.

Egyik első nagy dobása az volt, hogy mindössze napokra csökkentette a készletek raktározását, gyárakat zárt be és beszállítókkal kezdett el dolgozni. Ez átalakította az Apple ellátási láncát és helyreállította a pénzügyeit – írta róla a Times. Cook bábáskodása alatt lett az iPhone – magas ára ellenére – minden idők egyik legnépszerűbb terméke, amely Kínát is meghódította.

Igaz, épp a cég Kínával való összefonódása, a kínai gyártókra való támaszkodás, a helyi munkahelyi állapotok figyelmen kívül hagyása és a kínai cenzúrával való együttműködése miatt hevesen bírálták is.

Emellett egy-két „almás bukta” is fűződik a nevéhez: az Apple-térkép kínos debütje, a méregdrága önvezető autó-projekt lefújása és a zseniális, de szintén drága Vision Pro virtuális headset bukása.

John Ternus, a cég hardver-fejlesztési alelnöke – az Apple-óra és az AirPod-fülhallgatók motorja – az, akinek új irányt kell szabnia a vállalatnak az AI-korában. Különösen mert az intelligens asszisztens, a Siri, és az Apple Intelligence a riválisok mögött botorkálnak. A hardverben jártas Ternus dolga lesz, hogy olyan architektúrára alapozza a jövő termékeit, amely megbirkózik az AI követelményeivel. Mint szakértők megjegyezték:

az Apple ritkán volt úttörő, de amikor beszállt egy technológiába, akkor missziójává tette, hogy különleges, új élményeket nyújtson fogyasztóinak.

Ez a helyzet a mesterséges intelligenciával is, amelybe, más technológiai óriásokhoz képest az Apple viszonylag keveset ruházott be. Domináns cégként viszont meglépheti azt, hogy újabb nagy bevételi forrásra tesz szert – akár azzal, hogy előfizetőssé teszi a legfejlettebb AI-eszközeihez való hozzáférést.

A különböző Apple-rendezvényeken fokozatosan előtérbe tolt Ternus volt az, aki a felhasznált anyagokról, a termékek felépítésén át a gyártási folyamatokig létfontosságú döntéseket hozott az iMac-számítógépek, AirPod-ok, Apple órák és más eszközök megalkotásában. Ezért, az ő vezetése alatt újfajta kütyüket várnak a cégtől.

Ősszel mutatkozhat be például az első, összehajtható iPhone, majd jövőre az Apple-okosszemüveg. Továbbá, a felnőttkorba lépett, akkor már 20 éves iPhone forradalmian új dizájnnal rukkolhat elő.

Az ikonikus Steve Jobs által útjára bocsájtott, ikonikus telefon egyfajta betontömb is, ami lehúzza a céget. A nagy kérdés az Apple és új vezetője számára az, hogy képesek lesznek-e új termékek útján diverzifikálni a bevételi forrásokat.

Mint a The Times megjegyzi, John Ternusnak a geopolitikában is el kell mélyednie: az Apple ellátási lánca 80 százalékban még mindig Kínára épül, ami azzal jár, hogy megérzi a Donald Trump-féle védővámokat. Az elmúlt egy évben már 3,3 milliárd dollárt utalt át az amerikai vámhatóságnak a vállalat.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Az új főnöknek is létre kell hoznia az „Apple-élményt”

apple

vállalat

fejlesztés

vezérigazgató

mesterséges intelligencia

váltás

tim cook

john ternus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Itt van a leköszönő kormány utolsó, és az új kabinet első veszélyhelyzete: Szombathelyen százezer tonna kőzúzalékról derült ki, hogy osztrák bányákból származó azbesztet tartalmaz, amely az utakról a levegőbe kerülve súlyosan veszélyes az emberi egészségre. A településen rendkívüli intézkedéseket vezettek be – nyilatkozta Nemény András polgármester az InfoRádió kérdésére. A baj nagyon nagy, egyes helyeken az azbeszttartalom százszorosa, vagy ennél is nagyobb a megengedett mértéknek.
VIDEÓ
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
Bosszú vagy megbékélés: mi jön a választás után? Csizmadia Ervin, Inforádió, Aréna
Mit üzen Budapestre a lengyel minta? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.22. szerda, 18:00
Tálas Péter
Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az Egyesült Államok Haditengerészete 17 milliárd dollárt kért a 2028-as pénzügyi évre az első Trump-osztályú csatahajó, a USS Defiant (BBG-1) megépítésére. A program a hidegháború óta az egyik legköltségesebb felszíni hadihajó-fejlesztés. Célja, hogy a nagyhatalmi rivalizálás korában helyreállítsa az elveszített cirkálóképességet - tudósított az Army Recognition.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Miután a hétvégén biztossá vált a Diósgyőr másodosztályba való kiesése, a klubvezetés azonnal megkezdte a jövő évi csapat kialakítását.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The Islamic Revolutionary Guard Corps says it is escorting the seized ships to the Iranian coast. Earlier, Donald Trump said he was extending the US-Iran ceasefire.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 22. 07:48
Akadályokba ütközött Robert Fico moszkvai utazása
2026. április 22. 06:24
Donald Trump hirtelen meghosszabbította a tűzszünetet
×
×