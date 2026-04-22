Az új főnöknek is létre kell hoznia az „Apple-élményt”

Steve Jobs volt a legenda, akiről film készült és könyvet írtak, viszont a 15 éven át regnáló Tim Cook volt az, aki 30 milliárd dollárt érő cégből négyezer milliárdos monstrummá hizlalta az Apple-t. Közben a saját vagyona elérte a 2,9 milliárdot.

Egyik első nagy dobása az volt, hogy mindössze napokra csökkentette a készletek raktározását, gyárakat zárt be és beszállítókkal kezdett el dolgozni. Ez átalakította az Apple ellátási láncát és helyreállította a pénzügyeit – írta róla a Times. Cook bábáskodása alatt lett az iPhone – magas ára ellenére – minden idők egyik legnépszerűbb terméke, amely Kínát is meghódította.

Igaz, épp a cég Kínával való összefonódása, a kínai gyártókra való támaszkodás, a helyi munkahelyi állapotok figyelmen kívül hagyása és a kínai cenzúrával való együttműködése miatt hevesen bírálták is.

Emellett egy-két „almás bukta” is fűződik a nevéhez: az Apple-térkép kínos debütje, a méregdrága önvezető autó-projekt lefújása és a zseniális, de szintén drága Vision Pro virtuális headset bukása.

John Ternus, a cég hardver-fejlesztési alelnöke – az Apple-óra és az AirPod-fülhallgatók motorja – az, akinek új irányt kell szabnia a vállalatnak az AI-korában. Különösen mert az intelligens asszisztens, a Siri, és az Apple Intelligence a riválisok mögött botorkálnak. A hardverben jártas Ternus dolga lesz, hogy olyan architektúrára alapozza a jövő termékeit, amely megbirkózik az AI követelményeivel. Mint szakértők megjegyezték:

az Apple ritkán volt úttörő, de amikor beszállt egy technológiába, akkor missziójává tette, hogy különleges, új élményeket nyújtson fogyasztóinak.

Ez a helyzet a mesterséges intelligenciával is, amelybe, más technológiai óriásokhoz képest az Apple viszonylag keveset ruházott be. Domináns cégként viszont meglépheti azt, hogy újabb nagy bevételi forrásra tesz szert – akár azzal, hogy előfizetőssé teszi a legfejlettebb AI-eszközeihez való hozzáférést.

A különböző Apple-rendezvényeken fokozatosan előtérbe tolt Ternus volt az, aki a felhasznált anyagokról, a termékek felépítésén át a gyártási folyamatokig létfontosságú döntéseket hozott az iMac-számítógépek, AirPod-ok, Apple órák és más eszközök megalkotásában. Ezért, az ő vezetése alatt újfajta kütyüket várnak a cégtől.

Ősszel mutatkozhat be például az első, összehajtható iPhone, majd jövőre az Apple-okosszemüveg. Továbbá, a felnőttkorba lépett, akkor már 20 éves iPhone forradalmian új dizájnnal rukkolhat elő.

Az ikonikus Steve Jobs által útjára bocsájtott, ikonikus telefon egyfajta betontömb is, ami lehúzza a céget. A nagy kérdés az Apple és új vezetője számára az, hogy képesek lesznek-e új termékek útján diverzifikálni a bevételi forrásokat.

Mint a The Times megjegyzi, John Ternusnak a geopolitikában is el kell mélyednie: az Apple ellátási lánca 80 százalékban még mindig Kínára épül, ami azzal jár, hogy megérzi a Donald Trump-féle védővámokat. Az elmúlt egy évben már 3,3 milliárd dollárt utalt át az amerikai vámhatóságnak a vállalat.