Miközben tovább várat magára az ukrajnai béke és fennállnak a Moszkva elleni nyugati szankciók, orosz parlamenti képviselők utaztak Washingtonba, hogy ott kongresszusi képviselőkkel találkozzanak.

Minderre Donald Trump visszatérése adott lehetőséget – az elnök, ugyan egy nap alatt nem tudta tető alá hozni a békét – többször hangoztatta, hogy kész „üzletelni” Moszkvával.

A háború kezdetén – még a Biden-kormányzat idején - az orosz illetékesek arról beszéltek: soha nem volt ilyen rossz a kétoldalú viszony. Trump viszont, elődjével szemben többször is tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben Ukrajnát arra próbálta rávenni: mondjon le területei egy részéről, cserébe a békéért. Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökök azt állította: az amerikai biztonsági garanciák feltétele a teljes Donbász-régió feladása.

Kijevben és Zelenszkij európai támogatói körében felháborodást – bár meglepetést már nem – váltott ki ez a látogatás. A hírről az orosz média és egy amerikai médium is beszámolt.

A washingtoni székhelyű Európai Politikaelemző Központ szerint a delegációt a náci Németországgal egykori hírhedt paktumot kötő Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter unokája, Vjacseszlav Nyikonov vezeti. Nyikonov volt kommunista, liberális majd nacionalista és az ukrajnai invázió kezdetén azt „szent háborúnak” nevezte. Brit és amerikai szankciók alá is vonták, de érdekes módon egyetemi tanulmányai témája az amerikai Republikánus párt háború után története volt.

Jelenleg az Állami Duma külügyi bizottságának alelnöke, de a non-profit, adományokból fenntartott elemzőközpont szerint „kevés befolyással bír”. Az ellenzéki Szabad Oroszország Alapítvány szerint Nyikonov éppenséggel az egyik legbefolyásosabb külpolitikai személy a törvényhozásban.

Az utat Anna Paulina Luna floridai republikánus kongresszusi képviselő kezdeményezte. A törvényhozás ügyeivel is foglalkozó, The Hill című amerikai médium szerint saját pártjában is „vegyes fogadtatást” kapott az esemény, az Ukrajnát támogató aktivista csoportok és az emigráns orosz ellenzékiek pedig vehemensen elítélték azt.

Egy kongresszusi tanácsadó szerint az orosz delegáció megjelent Mike Johnson házelnök irodájában is, bár ő maga akkor nem volt jelen. Lunán kívül három republikánus és egy demokrata képviselő fogadta őket.

Egyikük, a volt Navy SEAL-kommandós Derrick Van Orden elmondta:

az orosz képviselők nem értik, miért vonták őket szankciók alá,

miért olyan rossz a két ország viszonya és miért kezd Amerika háborúkat. Érdekes módon ő korábban grúz és ukrán különleges egységeket képzett ki az oroszok elleni harcra, de most azt mondta: „az amerikai oldal egységes abban, hogy békét akar”. „Az ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik” – fogalmazta át kissé a kínai közmondást.

Brian Mast republikánus képviselő, a Külügyi Bizottság elnök megjegyezte: nem tudott elmenni a találkozóra, de „mindig hasznos párbeszédet folytatni”. Hozzátette: ő engedményekre és az Ukrajnából való kivonulásra, kártérítésre és a háborús bűnök kivizsgálására sürgette volna az oroszokat.

Az Amerikába látogatott orosz parlamenti delegációban utazott még egy képviselő a nacionalista Liberális Demokrata Pártból, az „ál-ellenzékinek” tartott Igazságos Oroszország párt és az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának egy tagja.