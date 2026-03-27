Donald Trump amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tartott találkozón a washingtoni Fehér Házban 2025. július 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Alex Brandon

Donald Trump esetleg nem azzal „tárgyal” Iránban, akivel kellene?

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump további öt nap haladékot adott Iránnak. Közben pedig azt állítja, hogy „nagyon jól haladnak” a „béketárgyalások”. Elemzők szerint viszont Washington lehet, hogy nem azokkal folytat párbeszédet, akik a valódi hatalmat gyakorolják az országban.

A piaci szereplők kapkodják a fejüket, hogyan reagáljanak az iráni háború és így az energia- és nyersanyag-szállítást befolyásoló hírekre. Donald Trump amerikai elnök öt nappal kitolta a határidőt és csak Húsvét hétfőn kezdené meg az iráni energiahálózat elleni támadásokat – ha Teherán nem hajlandó teljesen megnyitni a hajózás előtt a Hormuzi-szorost.

Közben azt mondja: „nagyon jól haladnak” a béketárgyalások. Kommentátorok szerint inkább üzengetés folyik – Pakisztán külügyminisztere, Isak Dar meg is erősítette, hogy országa, valamint Egyiptom és Törökország vesz ebben részt.

Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter szerint is üzengetnek, ami „se nem párbeszéd, se nem tárgyalás”.

Donald Trump bizakodó megjegyzései ellenére felvetette: 10 ezer katonát küld a térségbe, míg Irán éppenséggel az amerikai bázisok felszámolását és az amerikai 5. Flotta távozását követeli Bahreiből – aminek nyomán Teherán válna az Öböl meghatározó katonai hatalmává.

Az Al-Dzsazíra azt jelentette, hogy Iránban a rendszerellenes lakosok is dühösek Amerikára és Izraelre a folytatódó bombázások a civil áldozatot és „az elárulásuk” miatt. Mások az utcákra vonulva támogatják a rezsimet.

A nyugati média szerint mindeközben a rendszer egyik még életben maradt vezetője, Mohamad Bagher Galibaf parlamenti elnök az, akivel tárgyalni lehet.

Ő ugyanis nemcsak politikus, de a Forradalmi Gárda veteránja. Nála azonban még nagyobb hatalommal bír a háború kezdete óta árnyékban maradt Ahmad Vahidi, a Forradalmi Gárda új parancsnoka – írja a Telegraph.

Más vezetők meggyilkolása miatt ő most az egyik fontos fogaskerék a rendszer és a parancsnoki lánc túlélése szempontjából. Ő volt az, akit a néhai Hamenei ajatollah megbízott a rezsim további militarizálásával és ha a rendszerrel együtt túléli a háborút, akkor egy még szélsőségesebb Iszlám Köztársaság jöhet létre – olvasható a Nukleáris Irán Elleni Összefogás nevű, amerikai székhelyű és a Teheránnal szembeni kemény fellépésért kampányoló szervezet két kutatója által írt elemzésben.

Ahmad Vahidi példa nélküli befolyással bír a fegyveres erők, a hírszerzés és az államgépezet köreiben.

Karrierje a Forradalmi Gárda Hírszerző Ügynökségénél – a rezsim leginkább hithű embereit tömörítő szervezeténél – indult, az 1980-as években. Járt az ajatollah társaságában Észak-Koreában, ahol rakéta- és atomtechnológia beszerzése volt a cél. Ő volt a Kudsz Erő, a Gárda „külföldi terrorszárnyának” nevezett elitegysége első parancsnoka és az első Trump-elnökség idején, amerikai rakétával megölt, hírhedt Kaszem Szolejmani tábornok elődje.

Ahmad Vahidi vezetése alatt robbantotta fel a Gárda 1994-ben Buenos Airesben a hétemeletes zsidó kultúrközpontot, 85 ember halálát okozva és küldött ügynököket Európába a boszniai háború idején. Később helyettes védelmi miniszter lett, kiterjesztette az iráni rakétaprogramot és megerősítette a viszonyt a libanoni Hezbollahhal, Venezuelával és Észak-Koreával. Az államgépezetben közben elkezdte kitakarítani a „polgári” bürokratákat és Gárda-lojalistákat ültetett a helyükre. Emiatt nagyobb hitele van a Forradalmi Gárda és az iráni biztonsági gépezet köreiben, mint a nyugaton emlegetett parlamenti elnöknek – áll az anyagban.

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Repedések a jólétben – 20 jel, hogy ez a Németország már nem az a Németország

Németország hosszú ideig a kiszámíthatóság országa volt. Stabil árak, erős ipar, növekvő életszínvonal. 2019 óta azonban egy új korszak kezdődött, amelyben ezek az alapok meginogtak. A változás nem egyetlen válság eredménye, hanem több, egymást erősítő folyamat következménye. Ez a cikk húsz konkrét példán keresztül mutatja meg, hogyan változik meg egy gazdasági nagyhatalom.
 

A migrációt nevezte az erőszak fő okának a német kancellár

A reformok jelentenék a válságból való kiutat a német kormánykoalíció számára

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Dulakodás Orbán Viktor beszéde alatt Győrben, forrósodik a kampány

Győrben már a beszéd előtt elszabadultak az indulatok. Az egymásnak feszülő kormánypárti és ellenzéki csoportok között dulakodások alakultak ki, transzparenseket téptek ki egymás kezéből, miközben a skandálások és sértő bekiabálások egyre erősödtek.
 

Ellentüntetők zavarták meg Orbán Viktort Győrben

Orbán Viktor Veszprémben: „sajnos, kedves tiszások, még nem jött el a ti időtök!”

Magyar Péter: a Fidesz–Mi Hazánk koalíció huxitot eredményezne

Orbán Viktor: a városi levegő szabaddá tesz, a vidéki levegő pedig magyarrá

Elkezdődtek az országgyűlési választások: megérkeztek az első levélszavazatok az NVI-hez

Szombattól személyesen is átvehetők a levélszavazói csomagok

Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Elromlott a hangulat: korrekciós fázisba ért a Dow, nagy mozgások a magyar tőzsdén

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel azonban Ázsiában felemás volt a hangulat és az európai részvénypiacok is vegyesen nyitottak. A délelőtt folyamán azonban lefordultak az európai tőzsdék, esik a BUX is, különösen a 4iG, az Appeninn és az Opus árfolyama. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, de ez nem sokáig segített a hangulaton, az amerikai tőzsdék pénteken jelentősebb esésekkel kezdték a napot, a Nasdaq 100 és a Dow index már korrekciós fázisba ért. Az olajár kissé emelkedik, akárcsak az aranyár.

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

Valorizációs szorzó 2026: megjelent a rendelet, így számítják idén a nyugdíjakat

A nyilvános rendelet tervezete meghatározza a valorizációs szorzók 2026-os mértékét.

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

Iran claims US-Israeli strikes targeting civilian sites as Rubio expects war to end 'in weeks, not months'

The secretary of state says the US can achieve its goals in Iran without deploying ground troops, as G7 ministers call for the reopening of the Strait of Hormuz.

