Orbán Viktor Debrecenben: „mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk”

„Lázár, Szijjártó, Orbán. Debrecen. A legnagyobb háborúellenes gyűlés” – ezzel a felvezetéssel harangozta be Orbán Viktor miniszterelnök a szombati rendezvényt, amit a digitális polgári körök szervezésében tartottak a debreceni Főnix Arénában.

A műsorvezető ismét Rákay Philip, az első felszólalók Papp László, Debrecen polgármestere, majd Kudlik Júlia volt televíziós után a Fidesz–KDNP helyi egyéni országgyűlési képviselőjelöltjei voltak. Ezután a Fidesz–KDNP kampányának központi szereplői, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedési miniszter, majd Orbán Viktor miniszterelnök tartottak beszédet.

Szijjártó Péter azzal kezdte a beszédét, hogy több mint négy éve zajlik egy teljesen értelmetlen háború a keleti határainknál, naponta ezrek halnak meg. „És az elmúlt négy év minden napján be akartak minket rángatni a háborúba: minden napra jutott zsarolás, fenyegetés és provokáció, de mi mindent megtettünk, és meg is fogunk tenni, hogy ebbe a háborúba ne rángassanak be minket” – fogalmazott.

„A Brüsszel–Berlin–Kijev tengelyen született három döntés: hogy egész Európa menjen háborúba, hogy Európa pénzét adjuk oda az ukránoknak, és hogy vegyük fel Ukrajnát az unióba. Mi mindháromra határozottan nemet mondunk”

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: „ez nem a mi háborúnk, az ukránok magukért harcolnak, nem értünk, és mi semmivel nem tartozunk nekik semmivel: sem katonákkal, sem fegyverel, sem pénzzel, sem uniós tagsággal.” Szijjártó szerint „az ukránok beavatkoznak a magyar választásokba, a céljuk ukránpárti magyar kormány és miniszterelnök, és ezért mindenre képesek is. Az olajblokádról szóló döntést Brüsszellel és a magyar ellenzékkel is egyeztették”.

„Felkészültünk, fel vannak töltve a magyar tartalékok, kivédjük az olajblokádot”

– mondta. Hozzátette: Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt. „Ilyenek az ukránok: zsarolnak, fenyegetnek, és a fenyegetés az egész magyar nemzetnek szól. De mi nem törünk meg, mi nem megyünk az ukránok háborújába, magyar fiatalok nem mennek az ukrán frontra”. „Mi a jó életért kellett itt Magyarországon átfurikázni 900 millió euró készpénzt, 400 millió dollárt és sok kiló aranyat? Az ukránok azonnali magyarázattal tartoznak!” – mondta Szijjártó, aki szerint az ukránok „meg akarják buktatni a magyar nemzeti kormányt.”

Lázár János „Hajrá Magyarország, hajrá Orbán Viktor!” kiáltással kezdte beszédét, majd tisztelettel köszöntötte „Magyarország fővárosát, Debrecent”.

Magyarország vidéki fővárosa, a vidék főváros Debrecen, döntött erről pár éve a kormány – mondta.

„Most végre a vidék következik!”

– fogalmazott, hozzátéve: Debrecen bebizonyítja, hogy a vidék Magyarországát újra naggyá lehet tenin, Debrecen olyan lesz, mint Hamburg vagy München, mint Salzburg vagy Kolozsvár. „Idehozzuk a Magyar Természettudományi Múzeumot, és megépítjük itt az új közlekedési múzeumot” – mondta.

Lázár szerint a Tisza Budapest pártja, a Fidesz Magyarország pártja. „Mi azt javasoljuk, vidéki Magyarországot építsünk” – mondta.

„Ez most az utolsó Lázárinfó, de hétfőn indul a Lázárinfó Expressz, nem kevesebb, hanem sokkal több Lázár kell a kampányba. Lázáremelés, hogy ne legyen gázáremelés” – mondta, hozzátéve,

„csak a Fidesz tud olcsó gázt és energiát biztosítani Magyarországnak, azzal, hogy kimaradunk a háborúból.”

„Z1G” – üzente Zelenszkijnek, kérve a közönséget, terjesszék és mondják ezt mindenfelé.

A választásokról azt mondta: „győzni fogunk, de helyzet van”. Nem elég, hogy többen vagyunk az országban, a szavazófülkében is többen kell lenni. Ehhez több munka és kitartás kell. Mindent bele! A győzelem hitét vissza kell adni mindenkinek, mert sokan megijedtek. De mi, fideszesek soha nem hátrálunk! – mondta. Magyar Péterről azt mondta: amikor meglátta a drogot, nem kifelé ment a buliból, hanem befelé. Aki felszívta a csíkot, az húzza el a csíkot! – mondta, hozzátéve: Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek, a multiknak, a háborúnak.

Magyar Péter nem változást, hanem felfordulást és káoszt hoz, nem esély, hanem kockázat, hazárdjáték minden magyar ember jövőjével, a programja csak egy pontból áll, a bosszúból

– mondta Lázár János, aki szerint minden magyar érdeke, hogy „megállítsuk az áradást”. Orbán Viktor a legjobb válságkezelő a világon. Vörösiszap, migráció, járvány, háború – Orbán mindig megvédte Magyarországot a bajtól, rá lehet számítani a bajban. Egy bizonytalan világban okos ember mindig a biztonságot választja. És ez 2026-ban Magyarországon Orbán Viktor – mondta Lázár János, aki egy „Lázárinfó” keretében vezette fel a miniszterelnököt, majd megkérdezte tőle, hogy érezte magát Zelenszkij fenyegetése miatt.

Orbán Viktor azt mondta: a személyes része nem sok szót érdemel, „nem esik jó az ilyesmi”, de ez vele járhat a hivatással. Mint mondta, a kormányülésen Batthyányi Lajos székében ül, akit a Habsburgok kivégeztek, így lehet tudni, hogy ebben a székben néha nem babra megy a játék. „Az elején végig kell gondolni az ilyesmit, és én végiggondoltam, mindenre kész vagyok” – mondta. Mi nem keressük a békétlenséget, de mindenre felkészültünk – folytatta. „Mi építeni akarunk, de huzatos helyen vagyunk, egyszer a kardot, egyszer a vakolókanalat kell használnunk.”

Az első kérdés az ukrán pénzszállítmányra vonatkozott.

„Csak kérdéseink vannak nekünk is. Tudni akarjuk, miért furikáznak annyi pénzt az ukránok, és azt is tudni akarjuk, hogy átviszik, vagy ide hozták?”

– kérdezte.

Furcsa, hogy Magyarországon van egy semmiből létrehozott ukránbarát párt, aminek sok pénze van, és gond nlkül működik, és van sok ukránbarát médiamunkás is. Honnan van pénzük? Ezekre a kérdésekre választ fogunk kapni.

Mit kerestek az M5-ösön a pénzzel? Ukrajna nem arra van. Az ilyen kérdésekre a hatósági közleményekből választ fogunk kapni

– mondta Orbán Viktor.

Egy kérdésre, hogy mi a garancia rá, hogy a választások után az ukránok újranyitják a Barátság kőolajvezetéket, azt mondta, a kormánynak minden fontos kérdéssel, mint rezsi, benzinár, foglalkoznia kell. Ma egy magyar család átlagban évi 250 ezer forintot fizet a rezsiért, a csehek 750 ezret, a lengyelek 1 milliót.

A gázblokád és az olajblokád az olcsó rezsit fenyegeti

– folytatta. A gázblokádot nagyjából feltörtük, déli és keleti irányból hozunk ide orosz olcsó gázt. Most az olaj következik – mondta. Az olcsó rezsihez Magyarországnak, a mindenkori magyar kormányfőnek meg kell állapodni az amerikai elnökkel, és az orosz elnökkel, hogy az amerikaiak engedélyezzék, az oroszok pedig adják el nekünk az olcsó energiát.

Mi nem keressük a békétlenséget, az ukránok akkor miért keresik? Mire jó ez az ukrán olajblokád? Nincs elég bajuk a keleti orosz fronton? Miért nyitnak most itt is egy keleti frontot? De mi soha nem fogunk engedni a zsarolásnak

– mondta.

Az ukránok négy követelést akarnak elfogadtatni velünk, de nekünk is van tervünk, és

az ukránok hamarabb fogynak ki a pénzből, mint mi az olajból. Le fogjuk őket győzni. Nem várok el bocsánatkérést, csak annyit, hogy megnyissák a vezetéket

– tette hozzá Orbán Viktor.