ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.48
usd:
321.55
bux:
127042.45
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
USA Irán zászlók // Flags of the USA and Iran
Nyitókép: Manuel Augusto Moreno/Getty Images

Háborús készülődés és újabb tüntetések mellett az USA tovább tárgyal Iránnal

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Miközben fokozódik a háborús feszültség, az Egyesült Államok és Irán a héten újabb tárgyalási fordulót tart Teherán nukleáris és rakéta-programjáról. Az iszlám köztársaságban közben újra diáktüntetések lángoltak fel, annak ellenére, hogy januárban vérbe fojtották a rendszerellenes demonstrációkat.

Folyamatosan érkeznek az amerikai hadihajók a Perzsa-öböl térségébe, és megfigyelők szerint nőtt az amerikai harci gépek száma a körzetben. A háború fenyegetése ellenére azonban a héten még a diplomáciáé a szó: Washington és Teherán újabb nukleáris tárgyalási fordulót tart Genfben. A megbeszélések azt jelzik, hogy a Trump-kormányzat úgy látja, Irán hajlandó érdemi engedményeket tenni, például csökkenteni magas dúsítású uránkészletét, és bizonyítani próbálja, hogy nem törekszik atomfegyver előállítására.

Az Egyesült Államok ezzel párhuzamosan hajtott végre jelentős katonai átcsoportosítást a Közel-Keleten, ami újabb konfliktustól való félelmeket gerjesztett. Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter ugyanakkor az amerikai CBS televíziónak azt mondta: továbbra is jó esély van diplomáciai megoldásra, és akár gyors megállapodás is születhet. Mindezekkel együtt hozzátette:

ha az Egyesült Államok támadást indít, Iránnak „minden joga megvan a védekezéshez”.

A tárgyalásokkal párhuzamosan Iránban ismét utcára vonultak a diákok. Teheránban és az északkeleti Masad városában vasárnap már második napja tartottak a tiltakozások. A közösségi médiában terjedő felvételek szerint Masadban összecsapások robbantak ki a tüntetők és a rezsimhez hű Baszidzs milícia tagjai között. Az egyetemek múlt hét végén nyitottak meg újra, először a decemberi és januári zavargások óta. A korábbi megmozdulások során ezrek haltak meg. A hivatalos adatok szerint valamivel több mint háromezer ember, emberi jogi szervezetek szerint viszont legalább hatezer ember, köztük is sok fiatal.

A teheráni vezetés nem engedte be az ENSZ tényfeltáró bizottságát, mert elegendőnek tartja a saját vizsgálatát. Eközben az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff arról beszélt: Donald Trump nem érti, miért nem engedett még Irán az amerikai nyomásnak. Mint fogalmazott, az elnök kíváncsi, miért nem „kapitulált” Teherán az erős katonai jelenlét láttán.

Irán álláspontja szerint joga van békés célú urándúsításra, szigorú nemzetközi ellenőrzés mellett. A felügyeletet a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia Ügynökség látná el, melynek képviselőit az iráni rezsim korábban már fékezett a munkájában, és félrevezetett.

A tervek szerint Irán mérsékelné magas dúsítású uránkészleteit, teljes hozzáférést adna a lebombázott nukleáris létesítményekhez, cserébe pedig szankciók enyhítését várja.

Washingtonban közben mérséklődtek a katonai csapást forszírozó hangok. Lindsey Graham republikánus szenátor korábban nyíltan az iráni létesítmények bombázását szorgalmazta, ám most úgy tűnik, a Fehér Ház inkább diplomáciai megoldást keres. Donald Trump számára azonban belpolitikai kihívás, hogy egy új megállapodást jobbnak tudjon beállítani, mint a 2015-ös nukleáris egyezmény volt, amelyből első elnöki ciklusa alatt léptette ki az Egyesült Államokat.

A szakértők szerint egy lehetséges kompromisszum formálisan meghagyná Irán jogát a békés célú urándúsításra, de a gyakorlatban erősen korlátozná annak mértékét.

A belpolitikai helyzet azonban tovább bonyolítja a képet. A mérsékeltnek tartott iráni elnök, Maszúd Peszeskján több közeli szövetségesét őrizetbe vették a reformpárti koalícióból. Elemzők szerint a tényleges tárgyalási stratégiát egy szűkebb kör irányítja, miközben úgy tűnik, higy az ország legfőbb vallási vezetője, Ali Hamenei ajatollah háttérbe húzódik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Tudósítóink    Háborús készülődés és újabb tüntetések mellett az USA tovább tárgyal Iránnal

egyesült államok

hadihajó

tárgyalás

irán

genf

ali hamenei

perzsa-öböl

tüntetések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

Orbán Viktor viszonválasza az ellenzéknek: önök mind Ukrajna pártjára álltak a hazájukkal szemben

A miniszterelnök az Országgyűlés parlamenti időszakának megnyitóján értékelte az elmúlt hónapokat és a kormány munkáját. Erre ellenzéki képviselők válaszoltak, az elhangzottakra viszonválaszban reagált Orbán Viktor.
 

Ellenzéki válaszok Orbán Viktornak: orosz energia, rossz közbiztonság, egészségügy, hiányzó uniós pénzek

Parlamenti tavasz nyitány – Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kimondták az amerikaiak: hiába az egyezmény Oroszországgal, új nukleáris veszély fenyeget

Kimondták az amerikaiak: hiába az egyezmény Oroszországgal, új nukleáris veszély fenyeget

Kína masszívan növeli atomarzenálját - jelentette ki hétfőn Christopher Yeaw fegyverzetellenőrzésért és a nukleáris harceszközök elterjedésének megakadályozásáért felelős amerikai államtitkár az ENSZ leszerelési konferenciájának megnyitóján Genfben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos februári világeseményekről!

A mai kvíz során olyan történelmi érdekességekre és sorsfordító eseményekre kérdezünk rá, amelyek februárhoz köthetők.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

'Near impossible' travel conditions in New York as 22 inches of snow falls on US east coast

Across the US, hundreds of thousands of homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 12:30
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé
2026. február 23. 06:00
Robert Fico az Ukrajnába irányuló áramexport leállítását tervezi
×
×