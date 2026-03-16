A Szlovák Nemzeti Párt blokkolná az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét

„Elképzelhetetlen, hogy amikor Ukrajna leállítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken a Slovnaft számára, és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését, akkor Robert Fico kormányának tagja megszavazná az Ukrajnának szánt kölcsön folyósítását. Ukrajna addig nem kaphatja meg a kölcsönt, amíg nem rendezi kapcsolatát az EU-val. Kijev nem kaphat semmilyen kölcsönt” – szögezte le a Szlovák Nemzeti Párt.

Ellenzi, hogy gazdasági és pénzügyi válság idején Brüsszel olyan államnak segítsen, amely nem a tagja az uniónak. Emellett bírálja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar kormányfővel kapcsolatos kijelentéseit a kölcsön blokkolása kapcsán. „Ukrajna durván beavatkozik a magyarországi választásba és durván megsérti az uniós tagállam Szlovákia és Magyarország érdekeit. Reméljük, hogy Juraj Blanárnak álmában se jutna eszébe megszavazni a kölcsönt” – tette hozzá az SNS.

A szlovák belpolitikát a többi pártnál is az energia és az üzemanyagárak kérdése uralja. A kormánykoalíció és az ellenzék képviselői a közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában vitatták meg a helyzetet.

Peter Kalivoda, a Hlas parlamenti képviselője azt mondta: a kormány mindent megtesz azért, hogy az üzemanyagárakat elfogadható szinten tartsa a lakosság számára. Szerinte Szlovákiában jelenleg az Európai Unió egyik legolcsóbb üzemanyaga kapható, és a visegrádi országok között is itt a legalacsonyabb az ár. Kalivoda hozzátette: a kabinet folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, köztük a Slovnafttal is. A tárgyalások célja, hogy a közel-keleti helyzet és az olajpiac változásai mellett is biztosítsák az ellátást és stabilizálják az árakat.

Az ellenzék viszont kritikus a kormány intézkedéseivel szemben. Tomáš Valášek, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint az üzemanyagárak hosszú ideje az uniós átlag felső részéhez tartoznak. Vladimíra Marcinková, az SaS politikusa pedig azt bírálta, hogy a kormány eddig nem hívta össze az ország Biztonsági Tanácsát az olajellátással kapcsolatos helyzet miatt. Marcinková szerint, ha az árak tovább emelkednek, a kabinetnek akár a jövedéki adó csökkentésével is enyhítenie kellene a terheket. Ezt a javaslatot azonban a koalíció elutasítja.

A kormánypárti képviselők bírálták az ellenzéket, amiért nem csatlakozott ahhoz a levélhez, amelyet Robert Fico miniszterelnök küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a koalíciós pártok támogatásával. Az ellenzék viszont arra szólította fel a kormány képviselőit, hogy írják alá azt a levelet, amelyet az ellenzéki pártok küldtek Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, az Ukrajna elleni háború befejezését sürgetve.