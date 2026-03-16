2026. március 16. hétfő
Nyitókép: Pixabay

A Szlovák Nemzeti Párt blokkolná az EU 90 milliárd eurós ukrajnai hitelét

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

A kormányzó Szlovák Nemzeti Párt felszólította Szlovákia külügyminiszterét, Juraj Blanárt, hogy blokkolja az Európai Unió Ukrajnának szánt hitelét az Európai Unió Külügyi Tanácsának hétfői brüsszeli ülésén. A koalíciós párt elutasítja az EU mintegy 90 milliárd eurós kölcsönét, amelyet Ukrajna támogatására szánnak.

„Elképzelhetetlen, hogy amikor Ukrajna leállítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken a Slovnaft számára, és nem engedélyezi a vezeték állapotának ellenőrzését, akkor Robert Fico kormányának tagja megszavazná az Ukrajnának szánt kölcsön folyósítását. Ukrajna addig nem kaphatja meg a kölcsönt, amíg nem rendezi kapcsolatát az EU-val. Kijev nem kaphat semmilyen kölcsönt” – szögezte le a Szlovák Nemzeti Párt.

Ellenzi, hogy gazdasági és pénzügyi válság idején Brüsszel olyan államnak segítsen, amely nem a tagja az uniónak. Emellett bírálja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor magyar kormányfővel kapcsolatos kijelentéseit a kölcsön blokkolása kapcsán. „Ukrajna durván beavatkozik a magyarországi választásba és durván megsérti az uniós tagállam Szlovákia és Magyarország érdekeit. Reméljük, hogy Juraj Blanárnak álmában se jutna eszébe megszavazni a kölcsönt” – tette hozzá az SNS.

A szlovák belpolitikát a többi pártnál is az energia és az üzemanyagárak kérdése uralja. A kormánykoalíció és az ellenzék képviselői a közszolgálati televízió vasárnapi vitaműsorában vitatták meg a helyzetet.

Peter Kalivoda, a Hlas parlamenti képviselője azt mondta: a kormány mindent megtesz azért, hogy az üzemanyagárakat elfogadható szinten tartsa a lakosság számára. Szerinte Szlovákiában jelenleg az Európai Unió egyik legolcsóbb üzemanyaga kapható, és a visegrádi országok között is itt a legalacsonyabb az ár. Kalivoda hozzátette: a kabinet folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, köztük a Slovnafttal is. A tárgyalások célja, hogy a közel-keleti helyzet és az olajpiac változásai mellett is biztosítsák az ellátást és stabilizálják az árakat.

Az ellenzék viszont kritikus a kormány intézkedéseivel szemben. Tomáš Valášek, a Progresszív Szlovákia képviselője szerint az üzemanyagárak hosszú ideje az uniós átlag felső részéhez tartoznak. Vladimíra Marcinková, az SaS politikusa pedig azt bírálta, hogy a kormány eddig nem hívta össze az ország Biztonsági Tanácsát az olajellátással kapcsolatos helyzet miatt. Marcinková szerint, ha az árak tovább emelkednek, a kabinetnek akár a jövedéki adó csökkentésével is enyhítenie kellene a terheket. Ezt a javaslatot azonban a koalíció elutasítja.

A kormánypárti képviselők bírálták az ellenzéket, amiért nem csatlakozott ahhoz a levélhez, amelyet Robert Fico miniszterelnök küldött Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a koalíciós pártok támogatásával. Az ellenzék viszont arra szólította fel a kormány képviselőit, hogy írják alá azt a levelet, amelyet az ellenzéki pártok küldtek Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, az Ukrajna elleni háború befejezését sürgetve.

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen
Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

A Hormuzi-szoros neve általában az olajválságok idején kerül a címlapokra. Pedig ezen a keskeny tengeri folyosón nemcsak energia, hanem a világgazdaság számos más kulcsfontosságú árucikke is áthalad. Ha a szoros lezárul, az autóipartól a mezőgazdaságig egész iparágak kerülhetnek alapanyaghiányba. A történet tehát jóval több, mint egy olajpiaci dráma.
 

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

Dübörög az iráni háború - Mutatjuk, mi történik a tőzsdéken

A részvénypiaci hangulatot ma is az iráni háború friss fejleményei alakítják elsősorban, az európai tőzsdéken egyelőre nincsenek markáns elmozdulások. Az olajár tovább emelkedik és már 2022 júliusa óta nem látott szintre ugrott a jegyzés, miután az Egyesült Államok csapásokat mért katonai létesítményekre az Irán olajexportjának 90%-át bonyolító Kharg-szigetre. Gazdasági adatok tekintetében ma az amerikai ipari termelés friss adata érkezik délután, erre figyelhetnek a befektetők.

Autósok, figyelem! Mától változnak a parkolási díjak, erre figyeljetek!

Autósok, figyelem! Mától változnak a parkolási díjak, erre figyeljetek!

Hétfőtől megszűnt a kényelmi díj a mobilparkolásnál - hívta fel a figyelmet Solymár Károly Balázs, az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 06:30
Felvidéken is megemlékeztek március 15-éről
2026. március 16. 06:00
Washington új vámfegyvert készíthet elő – Magyarországot is megemlítették
