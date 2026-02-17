ARÉNA - PODCASTOK
Irán hadgyakorlat keretében rakétákat lőtt ki a Hormuzi-szorosba, amelyen a globális olajexport jelentős része halad át.
Nyitókép: X / Eli Afriat

Irán ismét megfenyegette az Egyesült Államokat – videó

Infostart

A perzsa állam hadgyakorlat keretében rakétákat lőtt ki a Hormuzi-szorosba, amelyen a globális olajexport jelentős része halad át. Ezután Ali Hámenei ajatollah az Egyesült Államokat fenyegette meg, miközben Genfben éppen folytatódnak az iráni–amerikai atomtárgyalások.

A Tasnim iráni állami hírügynökség kedden jelentette, hogy az iráni hadsereg szárazföldi és parti állásokból rakétákat lőtt ki a Hormuzi-szorosba egy nagyszabású hadgyakorlat részeként – írja az Index. Az 55 kilométer széles tengerszorost – Irán és Omán között – a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalaként tartják számon: rajta keresztül bonyolódik a globális olajexport meghatározó része.

A rakétatesztek hírére Ali Hámenei legfőbb iráni vezető az X-en üzent az Egyesült Államoknak: „Az amerikaiak állandóan azt mondják, repülőgép-hordozót küldtek Irán felé. Nos, egy repülőgép-hordozó persze veszélyes eszköz, de ennél veszélyesebb az a fegyver, amely a tengerfenékre tudja küldeni.”

A fenyegetés időzítése nem véletlen. Genfben kedden kezdődött meg az iráni–amerikai atomvita második tárgyalási fordulója. Az ománi közvetítéssel zajló közvetett tárgyalásokon az iráni küldöttséget Abbas Araghcsi külügyminiszter, az amerikait Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje vezeti.

Washington és Teherán február 6-án vette fel újra a közvetett tárgyalások fonalát. Trump katonai beavatkozással fenyegetett, ha nem születik megállapodás az atomvitában. Teheran kizárólag az atomprogramról és a szankciók felfüggesztéséről hajlandó tárgyalni, míg az Egyesült Államok és Izrael az iráni rakétaprogramot is az asztalra tenné.

