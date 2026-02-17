Irán ismét megfenyegette az Egyesült Államokat – videó

A Tasnim iráni állami hírügynökség kedden jelentette, hogy az iráni hadsereg szárazföldi és parti állásokból rakétákat lőtt ki a Hormuzi-szorosba egy nagyszabású hadgyakorlat részeként – írja az Index. Az 55 kilométer széles tengerszorost – Irán és Omán között – a világ egyik legfontosabb hajózási útvonalaként tartják számon: rajta keresztül bonyolódik a globális olajexport meghatározó része.

A rakétatesztek hírére Ali Hámenei legfőbb iráni vezető az X-en üzent az Egyesült Államoknak: „Az amerikaiak állandóan azt mondják, repülőgép-hordozót küldtek Irán felé. Nos, egy repülőgép-hordozó persze veszélyes eszköz, de ennél veszélyesebb az a fegyver, amely a tengerfenékre tudja küldeni.”

The Americans constantly say that they’ve sent a warship toward Iran. Of course, a warship is a dangerous piece of military hardware. However, more dangerous than that warship is the weapon that can send that warship to the bottom of the sea. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 17, 2026

A fenyegetés időzítése nem véletlen. Genfben kedden kezdődött meg az iráni–amerikai atomvita második tárgyalási fordulója. Az ománi közvetítéssel zajló közvetett tárgyalásokon az iráni küldöttséget Abbas Araghcsi külügyminiszter, az amerikait Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje vezeti.

Iran launched underground ballistic missiles at a mock U.S. Navy vessel in the Strait of Hormuz on Wednesday morning, according to state TV. https://t.co/Y5uq5bsObM pic.twitter.com/XXgZRTyb2P — CNBC (@CNBC) July 29, 2020

Washington és Teherán február 6-án vette fel újra a közvetett tárgyalások fonalát. Trump katonai beavatkozással fenyegetett, ha nem születik megállapodás az atomvitában. Teheran kizárólag az atomprogramról és a szankciók felfüggesztéséről hajlandó tárgyalni, míg az Egyesült Államok és Izrael az iráni rakétaprogramot is az asztalra tenné.