Szakújságíró az Oscar-díjakról: nagy meglepetés nincs, felívelőben a horror műfaja

Az Egyik csata a másik után című film az Oscar-díjátadó abszolút győztesének mondható. Elvitte a legfontosabb díjakat, a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb adaptált forgatókönyv, és még egy mellékszereplő díj is, Sean Penn harmadik Oscarja, a vágás, szóval tényleg nagy díjakat nyert – mondta el Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró az InfoRádióban.

„Egyébként én nagyon örülök neki, nekem is ez volt a kedvencem tavaly, és igen, nagy rivalizálásban volt a Bűnösökkel, a 16 jelölésével, de felül tudott rajta emelkedni” – mondta, hozzátéve: azért a Bűnösök is behúzott négy Oscar-díjat, és ott is volt fontos. A legjobb férfi főszereplő Michael B. Jordan lett, és ott sokan Timothy Chalamet-re számítottak.

Amikor a színészi szakszervezet Jordant díjazta, ott már lehetett sejteni, hogy akkor talán Jordan kapja az Oscart, és így is lett, ugyanakkor a legjobb eredeti forgatókönyv is a Bűnösöknél landolt, Ryan Coogler is Oscart nyert. Paul Thomas Andersonnak ez nagy dolog, mert több mint tíz Oscarra jelölték már, és sosem nyert, és most egy este alatt hármat is: rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is – tette hozzá.

Sean Penn-nek ez már a harmadik Oscarja lett. A Bűnösök a zenét is megnyerte, Ludwig Göranssonnak szintén ez a harmadik Oscar-díja. Tehát azért volt szórás, elmondható összességében, hogy azért szétosztották a díjakat – mondta.

„Az Egyik csata a másik után hat, a Bűnösök négy, a Frankenstein három díjat nyert, a K pop démonvadászok kettőt, és a többi egyet-egyet, úgyhogy arra figyeltek, illetve hát úgy alakult, hogy azért elismerték a többi filmet is ebben-abban a kategóriában. A Marty Supreme mondható az est nagy vesztesének, hiszen nem nyert díjat, de ez nyilván nem volt semmit az érdemeiből, és a Hamnet is ugye Jesse Buckley alakítása kapcsán azért ott van a díjazottak között. Úgyhogy összességében én abszolút elégedett vagyok a díjakkal” – fogalmazott, hozzátéve: az elmondható, hogy

nagy meglepetés nem volt, nagyjából a favoritok győztek, de volt történelmi pillanat is az Oscaron, hiszen először nyert a gála történelme során nő operatőri Oscart, Autumn Durald Arkapaw a Bűnösökért vehette át a díjat.

Ez egy nagyon nagy dolog az operatőri szakmán belül. Szintén egy ritka jelenség fordult elő a legjobb rövidfilm kategóriában, holtverseny alakult ki. Ez volt a hetedik alkalom, hogy két díjazott is volt, utoljára talán 2013-ban volt a hangvágásnál ilyen.

Az is látható, hogy felívelőben van a horrorfilm, mint zsáner elismertsége.

Tavaly is kifejezetten jó éve volt a horrornak, most pedig a Bűnösök abszolút viszi a pálmát ebből a szempontból. De ott volt még egy film, és sajnos csak egy kategóriában volt érdekelt most az Oscar-gálán, a Fegyverek, ami a tavalyi év egyik legjobb filmje volt, és most szerencsére Amy Madigan megkapta érte a legjobb mellékszereplőnő díját, abszolút megérdemelten. Folyamatosan jönnek a jó horrorok. Ez nyilván nem az Akadémia kedvenc műfaja, tehát az nagyon ritka, hogy egy horrorfilm nyerjen, az abszolút versenyben talán még nem is volt konkrét példa, hogy mondjuk a legjobb filmre is jelöljék, már az is nagy dolog. Az Ördögűzőnek például sok Oscar-jelölése volt annak idején. Most a Bűnösök tehát, hogy rekordot döntött a jelölésekkel, az, hogy egy ilyen horror, vagy félig horror, nevezzük azért műfajmixnek, de mindenképpen benne van a horror műfaja, beszáll a végső versenybe, az nagy dolog. Ha készülnek még ilyen filmek, akkor az Akadémia még jobban oda fog figyelni erre a zsánerre – mondta Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró az InfoRádióban.

Nyitóképünkön: Sara Murphy, Carmen Ruiz de Huidobro és Paul Thomas Anderson rendező az Oscar-gálán