2026. március 16. hétfő
HOLLYWOOD, CALIFORNIA - MARCH 15: (L-R) Sara Murphy, Carmen Ruiz de Huidobro, and Paul Thomas Anderson, winner of Best Picture for âOne Battle After Anotherâ, pose in the press room during the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 in Hollywood, California. (Photo by Brianna Bryson/Getty Images)
Szakújságíró az Oscar-díjakról: nagy meglepetés nincs, felívelőben a horror műfaja

Az Egyik csata a másik után című film lett a 98. Oscar-gála fődíjasa, és rendezője, Paul Thomas Anderson a legjobb rendező díját is elnyerte. Az alkotás összesen 6 aranyszobrot kapott a 13 jelöléséből, köztük a legjobb film díját is. Ryan Coogler Bűnösök című alkotása 4 elismerést nyert. A díjazottakról Szöllőskei Gábor filmes szakújságírót kérdeztük az InfoRádióban.

Az Egyik csata a másik után című film az Oscar-díjátadó abszolút győztesének mondható. Elvitte a legfontosabb díjakat, a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb adaptált forgatókönyv, és még egy mellékszereplő díj is, Sean Penn harmadik Oscarja, a vágás, szóval tényleg nagy díjakat nyert – mondta el Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró az InfoRádióban.

„Egyébként én nagyon örülök neki, nekem is ez volt a kedvencem tavaly, és igen, nagy rivalizálásban volt a Bűnösökkel, a 16 jelölésével, de felül tudott rajta emelkedni” – mondta, hozzátéve: azért a Bűnösök is behúzott négy Oscar-díjat, és ott is volt fontos. A legjobb férfi főszereplő Michael B. Jordan lett, és ott sokan Timothy Chalamet-re számítottak.

Amikor a színészi szakszervezet Jordant díjazta, ott már lehetett sejteni, hogy akkor talán Jordan kapja az Oscart, és így is lett, ugyanakkor a legjobb eredeti forgatókönyv is a Bűnösöknél landolt, Ryan Coogler is Oscart nyert. Paul Thomas Andersonnak ez nagy dolog, mert több mint tíz Oscarra jelölték már, és sosem nyert, és most egy este alatt hármat is: rendezőként, forgatókönyvíróként és producerként is – tette hozzá.

Sean Penn-nek ez már a harmadik Oscarja lett. A Bűnösök a zenét is megnyerte, Ludwig Göranssonnak szintén ez a harmadik Oscar-díja. Tehát azért volt szórás, elmondható összességében, hogy azért szétosztották a díjakat – mondta.

„Az Egyik csata a másik után hat, a Bűnösök négy, a Frankenstein három díjat nyert, a K pop démonvadászok kettőt, és a többi egyet-egyet, úgyhogy arra figyeltek, illetve hát úgy alakult, hogy azért elismerték a többi filmet is ebben-abban a kategóriában. A Marty Supreme mondható az est nagy vesztesének, hiszen nem nyert díjat, de ez nyilván nem volt semmit az érdemeiből, és a Hamnet is ugye Jesse Buckley alakítása kapcsán azért ott van a díjazottak között. Úgyhogy összességében én abszolút elégedett vagyok a díjakkal” – fogalmazott, hozzátéve: az elmondható, hogy

nagy meglepetés nem volt, nagyjából a favoritok győztek, de volt történelmi pillanat is az Oscaron, hiszen először nyert a gála történelme során nő operatőri Oscart, Autumn Durald Arkapaw a Bűnösökért vehette át a díjat.

Ez egy nagyon nagy dolog az operatőri szakmán belül. Szintén egy ritka jelenség fordult elő a legjobb rövidfilm kategóriában, holtverseny alakult ki. Ez volt a hetedik alkalom, hogy két díjazott is volt, utoljára talán 2013-ban volt a hangvágásnál ilyen.

Az is látható, hogy felívelőben van a horrorfilm, mint zsáner elismertsége.

Tavaly is kifejezetten jó éve volt a horrornak, most pedig a Bűnösök abszolút viszi a pálmát ebből a szempontból. De ott volt még egy film, és sajnos csak egy kategóriában volt érdekelt most az Oscar-gálán, a Fegyverek, ami a tavalyi év egyik legjobb filmje volt, és most szerencsére Amy Madigan megkapta érte a legjobb mellékszereplőnő díját, abszolút megérdemelten. Folyamatosan jönnek a jó horrorok. Ez nyilván nem az Akadémia kedvenc műfaja, tehát az nagyon ritka, hogy egy horrorfilm nyerjen, az abszolút versenyben talán még nem is volt konkrét példa, hogy mondjuk a legjobb filmre is jelöljék, már az is nagy dolog. Az Ördögűzőnek például sok Oscar-jelölése volt annak idején. Most a Bűnösök tehát, hogy rekordot döntött a jelölésekkel, az, hogy egy ilyen horror, vagy félig horror, nevezzük azért műfajmixnek, de mindenképpen benne van a horror műfaja, beszáll a végső versenybe, az nagy dolog. Ha készülnek még ilyen filmek, akkor az Akadémia még jobban oda fog figyelni erre a zsánerre – mondta Szöllőskei Gábor filmes szakújságíró az InfoRádióban.

Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
Pásztor Szabolcs a Hormuzi-szoros lezárásáról: a kitermelés újraindítása nagyon költséges és időigényes lesz
A kőolajnak rendkívül integrált piaca van, ha bármi történik az egyik szeletében vagy valamelyik részpiacán, azt mindenki megérzi – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. A szakértő beszélt arról is, hogy az olaj esetében összetettebb technológiai kérdések vannak, szemben például a gázzal, melyet adott esetben átmenetileg „el lehet fáklyázni”. Mint fogalmazott, a kőolaj kitermelését nem ilyen egyszerű leállítani, nagyon bonyolult az újraindítás is, sőt vannak olyan kutak, amelyeknél szinte lehetetlen mindez.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Izrael szárazföldi katonai hadműveletbe kezdett

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Irán: „az Egyesült Államok már elismerte saját vereségét”

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború" jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Fájdalmas pofont kaphat az Amazon: ez az új kínai webshop tarolja le most a piacot - idők kérdése, és Magyarországra érnek

A logisztikai hátteret több mint hatvan, összesen 300 ezer négyzetméternyi európai raktár és 49 ezer átvételi pont biztosítja.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

