Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Brüsszelben 2025. augusztus 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Német miniszter: „Von de Leyen lehetett volna okosabb is”

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

„Okosabb is lehetett volna” – körülbelül ezt üzente Ursula von der Leyennek Boris Pistorius német védelmi miniszter. Az uniós főnököt a lehetséges ukrajnai békefenntartó-misszió kapcsán tett megjegyzése miatt érte bírálat. Közben kérdések merültek fel: miért most vették elő a hírt, hogy megzavarták a repülőgépe navigációját?

„Vannak dolgok, amelyeket nem tárgyalunk ki” (a nyilvánosság előtt) – üzente Boris Pistorius német védelmi miniszter Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság főnökének, aki nem nevezhető rutintalannak, hiszen korábban maga is vezette a német védelmi tárcát.

Pistorius annak kapcsán fejezte ki neheztelését, hogy von der Leyen hétfőn megjegyezte: „Európa precíz terveket készít elő egy többnemzetiségű erő Ukrajnába vezényléséről, a háború utáni biztonsági garanciák részeként”.

Amire Pistorius – aki egyébként jóval elkötelezettebb Ukrajna-párti a korábbi kancellárnál – ezt mondta:

„Az ilyen dolgokat nem beszéljük ki, mielőtt leülnénk a tárgyalóasztalhoz olyan felekkel, akiknek beleszólásuk van...

én okosabb lennék annál, hogy bármi módon megerősítsek ilyen elképzeléseket, miközben az Európai Uniónak nincs semmi jogosultsága vagy beleszólása csapatok vezénylésébe” – mondta riportereknek a német védelmi miniszter.

Von der Leyen közben azzal is szerepelt a hírekben, hogy épp Romániába tartott, amikor megzavarták a gépe GPS-jelét és emiatt a pilótája papírtérképet követve volt kénytelen leszállni egy bolgár reptéren. Helyi illetékesek Oroszországot gyanúsították meg. Még hétfőn, egy, a BBC-nek nyilatkozó repülési szakértő azt mondta: itt nincs újdonság, bárkinek, „aki Kelet-Európa felett repül készen kell állnia a kézi navigációra”.

Közben a brit Sky News – amelyet nem lehet Moszkva-párti szimpátiával vádolni – „érdekes időzítésnek” nevezte, hogy épp most lett hír az EU-főnök repülésének megzavarása.

A médium megemlíti, hogy az EU most készíti elő 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, miközben az európai vezetők szeretnék rávenni Washingtont, hogy keményítsen be Moszkvával szemben. (Lehet, hogy sikerült is, mivel

Scott Bessent pénzügyminiszter azt mondta: az oroszok fokozzák „gyomorforgató bombázásaikat” és „megszegték az Alaszkában adott szavukat”, ezért „minden lehetőség nyitott”,

amikor újabb szankciókról van szó).

De visszatérve von der Leyenre, szóvivője szerint az Oroszországhoz közeli négy államban tett látogatásán „saját szemével látja, milyen nehézségeket támaszt Moszkva és szövetségesei”.

A Sky megemlíti, hogy egy magasrangú német tábornok szerint ezek hibrid fenyegések: hamis hírek, kibertámadások, kémkedés, szabotázs – például drónok figyelték az ő műveleti sejtjét és robbanószert láttak egy általa „NATO-csővezetéknek” nevezett létesítménynél.

A múlt héten újabb állítások hangzottak el egy korábbi New York Times cikk nyomán, hogy orosz drónok figyelhetnek német területen amerikai fegyverszállításokat. Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő erre felvetette: nehéz elképzelni, hogy a németek ezt csendben szemlélték volna, tehát „ez egy újabb hamis hír”. A Sky szerint ezekkel és GPS-jelek zavarásáról szóló állításokkal az Unió extra nyomás alá akarja helyezni Moszkvát.

