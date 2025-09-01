Ursula von der Leyen: pontos tervek készülnek katonák Ukrajnába telepítéséről

Ursula von der Leyen a Financial Timesnak adott, a londoni üzleti napilap online hírportálján vasárnap este megjelent interjúban kijelentette: e biztonsági garanciákat az Egyesült Államok is maradéktalanul támogatná katonai kapacitásaival. Hozzátette: egyértelmű útiterv készült a katonai egységek lehetséges telepítéséről.

A bizottsági elnök szerint "abszolút létfontosságú", hogy Ukrajna biztonsági garanciákat kapjon, és az ennek érdekében végzett munka "nagyon jól halad".

Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, hogy az európai fővárosok egy többnemzetiségű erő összeállításának tervein dolgoznak, és az alakulat mögött amerikai támogatás állna.

"(Donald) Trump (amerikai) elnök biztosított bennünket arról, hogy Amerika támogatóként jelen lesz. Ezt nagyon egyértelműen és ismételten megerősítette"

- mondta az interjúban az uniós vezető.

Kijelentette: az alakulatok telepítéséhez mindig is az adott országok politikai döntése szükséges, hiszen katonák kivezénylése az egyik legfontosabb szuverén döntés az érintett országok részéről. Az ügy azonban nagyon sürgető, és a döntés kezd formát ölteni - fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen szerint Trump békét szeretne, de Vlagyimir Putyin orosz elnök nem jön a tárgyalóasztalhoz. Az amerikai elnöknek "negatív tapasztalatai vannak" az orosz államfővel kapcsolatban, mivel egyre gyakoribb, hogy "Putyin nem azt csinálja, amit mond".

A bizottsági vezető ragadozónak nevezte az orosz elnököt.

Ursula von der Leyen szerint az Európai Bizottság a biztonsági garancia részeként megvizsgálja azt is, hogy milyen új pénzügyi forrásokból lehetne fenntartható módon finanszírozni az ukrán fegyveres erőket.

Bármilyen békemegállapodás szülessen is, Kijevnek meglehetősen sok katonára lesz szüksége, a katonáknak pedig jó fizetést kell adni és korszerű felszerelésekkel kell őket ellátni

- mondta.

Kijelentette: a Brüsszel által Ukrajnának nyújtott jelenlegi pénzügyi forrásokat, köztük a költségvetési támogatásokat, békeidőben is fenn kell majd tartani, és ez azt jelenti, hogy az ukrán fegyveres erők számára pótlólagos folyósításokat kell nyújtani.

Ursula von der Leyen szerint az EU mindemellett bármiféle jövőbeni békemegállapodás után is folytatja az ukrán katonák kiképzésének finanszírozását.

Hozzátette: a bizottság arra biztatja az EU-tagországokat, hogy a testület 150 milliárd eurós fegyvervásárlási hitelprogramjának igénybevételével kössenek közös gyártásról szóló megállapodásokat ukrán hadiipari cégekkel, vagy ebből az alapból vásároljanak fegyvereket Kijev számára.