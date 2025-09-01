Orosz támadás Ursula von der Leyen repülőgépe ellen

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy Ursula von der Leyen, a testület elnök egy olyan repülőgépen utazott Bulgáriába, amelyet vasárnap GPS-zavarásos támadás ért. A tájékoztatás szerint az akciót vélhetően Oroszország hadseregéhez tartozó erők hajtottak végre - írja a Portfolio.

A gép végül biztonságosan leszállt Plovdiv nemzetközi repülőterén, de a bolgár hatóságok egyértelmű orosz beavatkozásra gyanakodnak.

A Bizottság szóvivője úgy fogalmazott, hogy az ilyen fenyegetések és megfélemlítési kísérletek „a Kreml ellenséges magatartásának rendszeres részét” képezik, és az eset csak megerősíti az EU eltökéltségét a védelmi képességek erősítése és Ukrajna támogatása mellett.

A részletekről szólva a Bizottság elmondta: a szóban forgó járat kereskedelmi charter volt, több utassal a fedélzeten. Arra a kérdésre, hogy a támadás célzottan az elnök repülőgépét érte-e, a szóvivők azt válaszolták, ez a bolgár hatóságok vizsgálatának tárgya. A brüsszeli álláspont szerint annyi biztos, hogy a plovdivi repülőtér teljes légiforgalmát érinthette az incidens.

A bolgár hatóságok nyomoznak, az EU pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az incidens az unió területén történt, így a vizsgálat is az ő feladatuk.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a GPS-jamming nem elszigetelt jelenség. Mint elhangzott, Európa keleti szárnya világszinten a leginkább érintett, és a zavarások mára szinte napi gyakorlattá váltak. Tizenhárom tagállam már júniusban levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a problémára.

A zavarás komoly következményekkel járhat nemcsak a légiközlekedésre, hanem a tengeri szállításra és a gazdaság egészére is.

Brüsszel ezért az EASA-val, az Eurocontrollal, a tagállamokkal, a navigációs szolgáltatókkal és az iparági szereplőkkel együttműködve dolgozik ki cselekvési tervet.