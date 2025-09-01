ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
394.97
usd:
337.25
bux:
103582.03
2025. szeptember 1. hétfő Egon, Egyed
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Orosz támadás Ursula von der Leyen repülőgépe ellen

Infostart

Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy Ursula von der Leyen, a testület elnök egy olyan repülőgépen utazott Bulgáriába, amelyet vasárnap GPS-zavarásos támadás ért. A tájékoztatás szerint az akciót vélhetően Oroszország hadseregéhez tartozó erők hajtottak végre - írja a Portfolio.

A gép végül biztonságosan leszállt Plovdiv nemzetközi repülőterén, de a bolgár hatóságok egyértelmű orosz beavatkozásra gyanakodnak.

A Bizottság szóvivője úgy fogalmazott, hogy az ilyen fenyegetések és megfélemlítési kísérletek „a Kreml ellenséges magatartásának rendszeres részét” képezik, és az eset csak megerősíti az EU eltökéltségét a védelmi képességek erősítése és Ukrajna támogatása mellett.

A részletekről szólva a Bizottság elmondta: a szóban forgó járat kereskedelmi charter volt, több utassal a fedélzeten. Arra a kérdésre, hogy a támadás célzottan az elnök repülőgépét érte-e, a szóvivők azt válaszolták, ez a bolgár hatóságok vizsgálatának tárgya. A brüsszeli álláspont szerint annyi biztos, hogy a plovdivi repülőtér teljes légiforgalmát érinthette az incidens.

A bolgár hatóságok nyomoznak, az EU pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az incidens az unió területén történt, így a vizsgálat is az ő feladatuk.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a GPS-jamming nem elszigetelt jelenség. Mint elhangzott, Európa keleti szárnya világszinten a leginkább érintett, és a zavarások mára szinte napi gyakorlattá váltak. Tizenhárom tagállam már júniusban levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a problémára.

A zavarás komoly következményekkel járhat nemcsak a légiközlekedésre, hanem a tengeri szállításra és a gazdaság egészére is.

Brüsszel ezért az EASA-val, az Eurocontrollal, a tagállamokkal, a navigációs szolgáltatókkal és az iparági szereplőkkel együttműködve dolgozik ki cselekvési tervet.

Kezdőlap    Külföld    Orosz támadás Ursula von der Leyen repülőgépe ellen

támadás

repülőgép

ursula von der leyen

gps

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Szakértők az Otthon Start Programról: két fő körülményen múlhat, hogy melyik bankot választják az érdeklődők

Nagy verseny van a bankok között, hogy minél több Otthon Start lakáshiteles ügyfelük legyen. A konstrukció szabályain persze nem tudnak változtatni, de van mozgásterük a jó ajánlatokhoz – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese és Florova Anna, az OTP Bank lakossági hitelezési területének vezetője, ügyvezető igazgató.
 

Otthon Start Program: sorra jönnek a bankok ajánlatai, van, ahol jobb a kamat a vártnál is

Orbán Viktor: elindult, startolj rá!

Már látszik, hol épülhetnek új lakások az Otthon Start hatására

VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Komoly megtorlással fenyeget Zelenszkij, Brüsszel már tervezi a katonák bevetését - Ukrajnai háborús híreink hétfőn

A háború utáni biztonsági garanciák részeként Európa "meglehetősen pontos terveken" dolgozik katonai csapatok bevetésére – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a Financial Timesnak adott, vasárnap megjelent interjújában. Von der Leyen szerint Donald Trump több ízben arról biztosította az európai vezetőket, hogy amerikai jelenlét is erősíteni fogja a mechanizmust. Miután vasárnapra virradóra Ukrajna-szerte mintegy 60 ezren maradtak áram nélkül több orosz dróntámadás következtében, Volodimir Zelenszkij megtorlás gyanánt "újabb mélységi csapásokat" helyezett kilátásba Oroszország ellen. Mint kiderült, az ukrán elnök ezen a héten csütörtökön európai vezetőkkel fog tárgyalni Ukrajna biztonsági garanciáiról. Mindeközben Vlagyimir Putyin orosz elnök Kínában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) vasárnap indult csúcstalálkozójának keretében kezet rázott kínai és indiai kollégájával, Hszi Csin-pinggel, illetve Narendra Modival. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek

Fertőz a nyugat-nílusi láz Magyarországon: három újabb beteget azonosítottak, mind kórházba kerültek

gy a héten diagnosztizált esetekkel a 2025. évben nyilvántartott nyugat-nílusi láz megbetegedések száma ötre nőtt, melyből 4 volt hazai és egy importált eredetű.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 killed in Afghanistan quake, UN agency says, as rescue efforts continue

More than 800 killed in Afghanistan quake, UN agency says, as rescue efforts continue

The 6.0 magnitude quake has injured at least 2,000 people, many in mountainous and remote areas.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 1. 16:17
Az anya nem volt beoltva szamárköhögés ellen, ez csecsemője életébe került
2025. szeptember 1. 14:46
Meggyilkoltak egy férfit a fesztiválon
×
×
×
×