Itt a tálibok legújabb, népnyúzó vezércsele

A sakk a kreatív elmék játéka és úgy tűnik a tálibok sem nélkülözik a kreativitást – már amikor arról van szó, hogy miféle tilalmakkal sújtsák Afganisztán sokat szenvedett lakosságát.

A vallási fundamentalisták – akik nemrég elégedetten vették tudomásul, hogy Moszkva levette őket a tiltott szervezetek listájáról – most sajátos és némileg váratlan, de őket ismerve már nem meglepő „vezércsellel” álltak elő:

betiltották a sakkot.

Az Egyesült Államok és más nyugati szövetségesek által addig támogatott afgán kormány 2021-es bukása és a cunami-szerűen gyors hatalomátvétel után a tálibok hozzáláttak, hogy módszeresen leépítsék az afgánok jogait.

The Taliban-led interim administration in Afghanistan has officially prohibited chess, labelling it "haram" according to their interpretation of Islamic law. pic.twitter.com/K7xjtgUFyq

Az egyik irány a szórakozás és szabadidős tevékenységek korlátozása – például a nők joga, hogy fitnesz-termekbe járjanak vagy sportoljanak – volt.

„Haram” – tiltottak lettek a videojátékok és a külföldi filmek is.

És most, az „iszlámtól idegen” tevékenységek listájára felkerült a sakk is és feloszlatták az Afgán Sakkszövetséget.

Taliban Declares Chess Haram



The Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice (there is such a department in Afghanistan) has banned chess and closed the chess federation.?

These people are a parody of Islam, no one is causing as much harm to Muslims as they are pic.twitter.com/2zN7gUKmbP