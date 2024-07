Atomfegyverek, rezidens macska: így néz ki az új brit kormányfő első 72 órája

„A változás most azonnal indul” – ígérte hivatalba lépésekor pénteken Sir Keir Starmer. A 650 parlamenti mandátumból, 412-t begyűjtött Labour vezére egy kicsit magára is gondolhatott. Hirtelen padlógázt kapott az élete és a hétvégi pihenés helyett egy sor feladat vár rá a kormány átvételével.

Az első nap például meg kellett ismerkednie a 17. századi miniszterelnöki rezidencia, a Downing Street 10 személyzetével. Eligazításon kellett részt vennie a hivatalnoki kar, a Civil Service vezető képviselőivel a kormányt előtt álló azonnali feladatokról. Fogadnia kell továbbá a nemzetközi partnerek gratuláló hívásait – és ez még nem minden.

? From being clapped into No.10 and phone calls with world leaders to forming a government, @cath_haddon tells us what happens after a prime minister is appointed by the monarch https://t.co/v51XjOvNvy pic.twitter.com/LAbvuZe7KH — Institute for Government (@instituteforgov) July 4, 2024

A tapsoló sorfal

A Downing Street 10 új urát vagy úrnőjét hagyományosan a felsorakozott személyzet és a vezető kormányhivatalnokok sorfala fogadja, akik tapssal üdvözlik. Sajid Javid volt konzervatív miniszter tanácsadója, Salma Shah szerint ez egyszerre kellemes és furcsa élmény. A hivatalnokok nem nagyon ismerik új főnökeiket. És: „mindig elcsodálkoztam, hogy amikor távozol a Downing Street 10-ből, akkor nincs taps”.

Ez azért nincs így, Rishi Sunakot például kifelé menet is megtapsolták.

Az új miniszterelnök első 72 óráját megtöltik a különböző eligazítások:

az új lakásáról,

a miniszteri kinevezési folyamatról (a pénteki nap folyamán láttuk, hogyan jöttek-mentek fontos munkáspárti emberek, ami megerősítette, hogy az államtitkári vagy miniszteri kinevezésért érkeztek).

A kormányfőt továbbá eligazítják a fontosabb politikai irányvonalak mentén hozandó sürgős döntésekről, biztonsági és hírszerzési briefingen esik át.

És csörög a telefon, fogadnia kell a nemzetközi partnerek hívásait is.

A nukleáris csapásmérő protokoll

Az új brit miniszterelnököt semmi sem emlékezteti jobban a vállára nehezedő felelősségre, amint amikor rádöbben, hogy az kezében van a döntés a brit nukleáris rakéták bevetéséről – írja az AP.

A protokoll szerint az ország első számú közhivatalnoka informálja a kormányfőt arról, hogy levelet kell írnia a nukleáris tölteteket hordozó 4 tengeralattjáró kapitányainak arra az esetre, ha egy atomtámadás likvidálná a polgári vezetést.

Rendhagyó módon, Nagy-Britanniában nincs egy olyan, speciális bőrönd – valójában egy irányítórendszer - , amely tartalmazza a nukleáris indító kódokat és amelyen keresztül például az úton lévő amerikai elnök engedélyezheti az atomfegyverek bevetését. A brit miniszterelnök leveleit a tengeralattjárók széfjeiben helyezik el és csak akkor bonthatja fel őket a kapitány, ha megbizonyosodott, hogy megtámadták az országot és meghaltak a polgári vezetők.

Egy új miniszterelnök érkezésekor az előző leveleit olvasatlanul megsemmisítik. Az AP szerint a levelekben négy lehetőséget sorolnak fel: 1. vágj vissza, 2. ne vágj vissza, 3. saját megfontolás alapján dönts, 4. helyezd nukleáris fegyvereidet lehetőség szerint az Egyesült Államok vagy Ausztrália parancsnoksága alá.

‘Letters of last resort’: deciding response to a nuclear attack among first of Starmer’s tasks https://t.co/P6eavdHojy — Guardian news (@guardiannews) July 5, 2024

A levelek megírása az első nap feladatai közé tartozik. A második napon a kormányfő befejezi a fennmaradó kormánytagok – általában alacsonyabb rangú államtitkárok – kinevezését. További, külföldi hívásokat fogad, de már megkezdődnek az egyeztetések a legfontosabb törvényhozási feladatokról – mindössze két héttel a parlamenti ülésszak megnyitása, a Király Beszéde előtt.

Starmernek ezeken túl ki kell neveznie azokat a helyetteseit, akik akadályoztatása esetén döntést hozhatnak a nukleáris csapásmérő eszközökről. Az első napok feladatai közé tartozik még a miniszteri magatartási és etikai kódex kiadása. A harmadik napon kapcsol teljes fokozatba a kormány és elkezd döntéseket hozni.

Miért Downing Street?

A hihetetlenül fényesre suvickolt fekete ajtó mögött a Downing Street 10 valójában több, az 1600-as években épült házból áll. A kormányfői rezidencia és hivatal dolgozóinak számát 400-ra becsülik, akik 100 irodában tüsténkednek.

Az épületsort 1682. és 1684. között építtette egy volt diplomata és ingatlanvállalkozó, George Downing. Miniszterelnök először 1735-ben költözött be ide és a kormányhivatal később „bekebelezte” a 11-es és 12-es számot is.

#DidYouKnow The front door of 10 Downing Street can only be opened from the inside http://t.co/XeoRqLu5Lz pic.twitter.com/X94HvZhUl3 — Visit London (@visitlondon) August 4, 2015

Úgy tűnik az ingatlanfejlesztőknek a 17. században sem volt mindig jó hírük: Downingról például elmondták, hogy le akarta szorítani a költségeket, ezért nem költött túl sokat a lápos talajra épült házak alapozására. A téglák valójában nincsenek egy vonalban, de kreatív módon utólag festették rájuk a vonalakat, hogy úgy tűnjön, pontosan sorakoznak.

Winston Churchill egy költői pillanatában megjegyezte, hogy

„Rogyadozó és légies építménye ez a nyerészkedő vállalkozónak, kinek nevét viseli”.

Vannak, akik szerint a komplexum felett már nagyon eljárt az idő. „Egyetlen nagyvállalat vagy akár kormányhivatal sem működik egy 300 éves, érintetlenül hagyott épületben úgy, hogy a vezérigazgató a bolt fölött lakik” – mondta két éve Andrew Mawson munkahelyi és munkavégzési konzultációval foglalkozó szakember.

A „bolt fölött lakik” szinte szó szerint értendő, ugyanis a miniszterelnök hivatalosan a Downing Street 10 első emeletén található, háromszobás lakásban él, bár eldöntheti, hogy be akar-e költözni. (Starmeréknek két tizenéves gyerekük van és az új kormányfő már korábban aggodalmát fejezte ki, hogyan hat majd rájuk a költözés).

Behind closed doors of 10 Downing Street! Join me on TikTok and Instagram for more historic delights! ✨ pic.twitter.com/KgubntHQtX — Alice Loxton (@history_alice) October 12, 2023

Mindeközben a brit politika második legfontosabb embere (és természetszerűen a miniszterelnök riválisa), a pénzügyminiszter a szomszédos Downing Street 11 ötszobás lakását kapja meg. De még az is előfordulhat, hogy családja mérete miatt Starmer a nagyobb lakásra teszi rá a kezét.

Miniszterelnökök jönnek, mennek, ő marad

Ő Larry, a Downing Street 10 leghíresebb állandó lakója. Foglalkozását tekintve egerész, azaz macska. Az első nap feladatai közé tartozik a vele való megismerkedés is. A jelenlegi négylábú, egy szürke-fehér kandúr 13 éve birtokolja a híres házat és már 5 miniszterelnököt élt túl.

Larryről tudni kell, hogy kóbor állat volt és 2011-ben vezényelték jelenlegi állomáshelyére a Battersea Kutya és Macska Menhelyről, hogy segítsen megoldani a miniszterelnöki rezidencia „rágcsálóproblémáját”.

Given the current chaos with Brexit @Number10cat decided to go to today's Cabinet meeting early to bolster numbers. Larry says hi from a wet and dreary Downing St. pic.twitter.com/FaVels3SFx — Justin Ng (@justin_ng) November 20, 2018

Larryt rendszeresen fotózzák, 843 ezer követője van az X-en és pénteken is feltűnt pár képkockában, miközben Sir Keir a vállára nehezedő történelmi teherrel ismerkedett. Starmert figyelmeztették: ne becsülje alá a kandúrt. „Ha hatalmon akar maradni, akkor Larrynek is maradnia kell” – mondta Justin Ng, akit a macska kedvenc fotósának is neveznek.