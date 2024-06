Rangsorolták a világ ezer városát, Budapest ott van az élmezőnyben

Ahogy a Bloomberg hírügynökség megjegyezte: „amikor a világ legjobb városainak listázására adja a fejét az ember, akkor zsúfolt pályára lép és ráadásul a dolog nem éppen egzakt tudomány”. A pályára most új játékos lépett, a brit Oxford Economics gazdasági előrejelző cég képében, amely a megszokotthoz képest meglepő listát prezentált a világ 1000, szerinte legfontosabb városáról.

A kutatók 27 mutató alapján vetették össze őket, majd öt kategóriában hirdettek győztest az összesített lista mellett.

We've launched new Global Cities Index, which covers the world's 1,000 largest cities across five categories. Today, we zoom in on the top cities of the Economics category, unveiling the drivers of their performance. Unlock the full rankings in our blog: https://t.co/3H51RLbjLE pic.twitter.com/PqB0G9HWH6

Meglepő módon a top tízes listákon sehol sincsenek a máshol bérelt hellyel rendelkező skandinávok.

Az összesített listán a top 5-ben New York, London, a kaliforniai San José, Tokió és Párizs követi egymást. Az észak-amerikai nagyvárosok különösen jól szerepelnek az összesített listán.

Hogyan jött ki az eredmény? Az index öt nagyobb kategóriát használt:

A győztes New York a kiszámítható és megbízható növekedése miatt a legerősebb volt a gazdasági kategóriában, negyedik volt az emberi tőke tekintetében, viszont 278. az életminőség, 353. a környezet és 184. a kormányzás terén.

Egy kissé nehezen követhető magyarázat az, hogy a három gyengébb kategóriában is jó helyen áll a világ megavárosai között. A módszer leírásában ugyanakkor szerepel, hogy a gazdaság 30 százalékos súlyozással szerepel az indexben, miközben a humán tőke és az életminőség 25, a többi pedig csak 10 százalékkal.

London volt a topon a humán tőke kategóriájában. A második Tokió és a harmadik a szaúd Rijád lett. A magyarázat szerint a városnak sokszínű és fiatal a lakossága, és bővülő üzleti központ.

