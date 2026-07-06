ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
353.52
usd:
309.1
bux:
143587.15
2026. július 6. hétfő Csaba
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy űrhajó hordozórakéta fellövése.
Nyitókép: Unsplash

Aggodalmat váltott ki a kínai haditengerészet rakétatesztje

Infostart / MTI

A kínai hadsereg kísérletképpen nagy hatótávolságú, gyakorló töltettel felszerelt ballisztikus rakétát indított el hétfőn egyik atommeghajtású tengeralattjárójáról a Csendes-óceán déli részén, ami tiltakozást és aggodalmat váltott ki a régió országaiból.

A rakéta „pontosan a kijelölt tengeri területen csapódott be” – hangsúlyozta a kínai haditengerészet szóvivője sajtóközleményében, anélkül, hogy további részleteket közölt volna a pontos helyszínről.

„Ez a rakétakísérlet Kína évenkénti rutinjellegű katonai gyakorlatai keretében történt” – jelezte a kínai haditengerészet közleményében. „A nemzetközi joggal és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően előzetes értesítést küldtünk az érintett országoknak” – írták.

Japán értesítése után, de még a kísérlet előtt határozottan felszólította Kínát, hogy vizsgálja felül tervét. „Határozottan kértük, hogy gondolják át ezt a ballisztikusrakéta-kísérletet, ne fenyegessék Japán biztonságát, különösen azzal ne, hogy a rakéta átrepül a szigetország légterén” – volt olvasható több japán minisztérium közös közleményében. „Mindent megteszünk légterünk és tengeri területeink biztonságának garantálása érdekében, a védelmi minisztérium pedig teljes mértékben felkészült a megfigyelésre és a nyomon követésre” – tudatta a japán kormány.

Az új-zélandi kormány közölte, hogy a tervezett rakétaindításról csak órákkal korábban kapott értesítést, és

felrótta, hogy Kína a rakétával a Dél-csendes-óceáni Atomfegyvermentes Zónába célzott.

Az atomfegyvermentes zónát az 1986-os rarotongai szerződéssel hozták létre, amely tiltja a nukleáris fegyverek használatát a régióban. Kína 1987-ben ratifikálta a jegyzőkönyveket, amelyekben a részes országok vállalják, hogy nem hajtanak végre nukleáris fegyverkísérletet a zónában, és nem fenyegetik ilyen fegyverek bevetésével azokat az országokat, amelyek rendelkeznek területtel a régióban.

A hétfői kínai rakétakísérlet veszélyezteti a térség stabilitását – figyelmeztetett Penny Wong ausztrál külügyminiszter. Hangoztatta: „Ausztrália egyértelműen tudatta Kínával, hogy ezt a lépést a régió destabilizáló tényezőjének tekintjük”.

A pekingi külügyminisztérium válaszközleményében azt írta: a rakétát nem irányították egyetlen országra sem, és a tárca reméli, hogy a térségbeli országok nem értelmezik félre a kísérletet.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Aggodalmat váltott ki a kínai haditengerészet rakétatesztje

tengeralattjáró

kína

japán

csendes-óceán

ballisztikus rakéta

haditengerészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az ajándék-fagyi visszanyal? Nem bevallott adományok miatt fő Nigel Farage feje

Az ajándék-fagyi visszanyal? Nem bevallott adományok miatt fő Nigel Farage feje
Milliós nagyságrendű pénzeket kapott két kripto-milliomostól is – egyikük elítélt csaló –, de Nigel Farage tagadja, hogy bármi rosszat tett volna. A radikális jobboldali brit Reform Párt vezetőjét egy etikai bizottság elé citálják, mert nem jelentette be a többmilliós támogatást, ami nem az első, hasonló ügye.
Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Vitézy Dávid öt hazugsággal vádolta a volt kormányt – itt vannak a reakciók

Az építési és beruházási miniszter az uniós források hazahozataláról beszélt az Országgyűlés hétfői ülésén, napirend előtt, erre válaszoltak a pártok.
 

Vitézy Dávid: pénteken már elmondhatjuk, hogy hazahoztuk az uniós pénzeket

Tanács Zoltán reagált az éles ellenzéki kritikákra

Kapitány István felmentette az EXIM Bank vezetőjét

„Önkényuralmi törekvés” – Gulyás Gergelyék a Sándor-palota elé mennek

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Életmentés a sürgősségin: hogyan szedi áldozatait az e-roller? Molitorisz Dániel, Inforádió, Aréna
Vízszint, hőség, alga, árvaszúnyog: milyen most a Balaton? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.07. kedd, 18:00
Wéber Gábor
Forma–1-es kommentátor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csendes napja van a forintnak, a devizakötvény sem hatotta meg

Csendes napja van a forintnak, a devizakötvény sem hatotta meg

Délutánig nem voltak nagy mozgások a devizapiacon hétfőn. Az euró 353 és 354 forint között ingadozott és nem nagyon távolodott el a péntek esti szintjétől. A dollár délutánra 1 egységgel erősödött a forinttal szemben, az árfolyama 310 körül alakul. Magyarország két új, euróban denominált államkötvény kibocsátását bonyolítja le, melyekrfe erős kereslet mutatkozott.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva fordulat a debreceni gyár ügyében: már a rendőrség is nyomoz, súlyos vádak kerültek elő

Durva fordulat a debreceni gyár ügyében: már a rendőrség is nyomoz, súlyos vádak kerültek elő

Újabb fordulatot vett a debreceni Semcorp ügye: a hatósági vizsgálatok után már büntetőeljárás is indult.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

Trump confirms he asked Fifa to review Balogun ban

President Donald Trump confirms he asked Fifa to review United States striker Folarin Balogun's one-match suspension at the World Cup.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 6. 18:53
Egy brit repülő közvetlen közelében hangradarokat dobott le egy orosz gép – fotók
2026. július 6. 18:41
Miniszterelnök-jelölt lehetne Aleksandar Vucic
×
×