Aggodalmat váltott ki a kínai haditengerészet rakétatesztje

A rakéta „pontosan a kijelölt tengeri területen csapódott be” – hangsúlyozta a kínai haditengerészet szóvivője sajtóközleményében, anélkül, hogy további részleteket közölt volna a pontos helyszínről.

„Ez a rakétakísérlet Kína évenkénti rutinjellegű katonai gyakorlatai keretében történt” – jelezte a kínai haditengerészet közleményében. „A nemzetközi joggal és a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően előzetes értesítést küldtünk az érintett országoknak” – írták.

Japán értesítése után, de még a kísérlet előtt határozottan felszólította Kínát, hogy vizsgálja felül tervét. „Határozottan kértük, hogy gondolják át ezt a ballisztikusrakéta-kísérletet, ne fenyegessék Japán biztonságát, különösen azzal ne, hogy a rakéta átrepül a szigetország légterén” – volt olvasható több japán minisztérium közös közleményében. „Mindent megteszünk légterünk és tengeri területeink biztonságának garantálása érdekében, a védelmi minisztérium pedig teljes mértékben felkészült a megfigyelésre és a nyomon követésre” – tudatta a japán kormány.

Az új-zélandi kormány közölte, hogy a tervezett rakétaindításról csak órákkal korábban kapott értesítést, és

felrótta, hogy Kína a rakétával a Dél-csendes-óceáni Atomfegyvermentes Zónába célzott.

Az atomfegyvermentes zónát az 1986-os rarotongai szerződéssel hozták létre, amely tiltja a nukleáris fegyverek használatát a régióban. Kína 1987-ben ratifikálta a jegyzőkönyveket, amelyekben a részes országok vállalják, hogy nem hajtanak végre nukleáris fegyverkísérletet a zónában, és nem fenyegetik ilyen fegyverek bevetésével azokat az országokat, amelyek rendelkeznek területtel a régióban.

A hétfői kínai rakétakísérlet veszélyezteti a térség stabilitását – figyelmeztetett Penny Wong ausztrál külügyminiszter. Hangoztatta: „Ausztrália egyértelműen tudatta Kínával, hogy ezt a lépést a régió destabilizáló tényezőjének tekintjük”.

A pekingi külügyminisztérium válaszközleményében azt írta: a rakétát nem irányították egyetlen országra sem, és a tárca reméli, hogy a térségbeli országok nem értelmezik félre a kísérletet.