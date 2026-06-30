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2026. június 30. kedd Pál
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INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

2026. június 30. 18:00
Velkey György János az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója

Podcastok

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Audio tartalmak

2026. június 30. 21:48
Átfogó programot indít a víziközmű-hálózat megújítására a kormány – a nap hírei
2026. június 30. 21:37
Pósfai Mihály az azbesztszennyezésről: a tudomány elmondta, amit lehet, most a kormány jön
2026. június 30. 21:26
Amerika, 250 évesen: visszaesett a büszke hazafiak aránya
2026. június 30. 21:10
Napinfó - 2026. június 30.
2026. június 30. 18:14
Szerdán leáll a fél egészségügy: ügyeleti rend lesz a Semmelweis napon
2026. június 30. 18:02
A Trendfigyelő magazin 2026. június 30-i adása
2026. június 30. 18:00
Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
2026. június 30. 17:28
Bendarzsevszkij Anton: Vlagyimir Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott
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