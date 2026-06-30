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Velkey György János, az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
2026. június 30. 18:00
Velkey György János az Egyházi Kórházak Egyesületének elnöke, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója
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