Az EU veszélyes dezinformációs kampánnyal vádolja Pekinget és Moszkvát

Az Európai Bizottság most először vádolta meg Kínát azzal, hogy hamis információkat terjeszt a koronavírus-világjárvány kapcsán. Eddig az amerikai Trump-kormányzat hangoztatta határozottan a Peking-ellenes vádakat.

Most Brüsszel is megszólalt, amikor Kína mellett Oroszországról is azt mondta:

„célzott véleményformáló műveleteket és dezinformációs kampányt folytatnak az EU és szomszédai ellen és világszerte is”.

Életveszélyes hamis gyógymódok

A példák között hozták fel, hogy a hipó vagy alkohol fogyasztása védelmet nyújthat az új típusú koronavírussal szemben.

A vádakról Josep Borell, az EU külügyi főképviselője szólt. Azt mondta, hogy „a pandémiához masszív infodémia társult. Külföldi szereplők által támogatott kacsák és konteók láttak napvilágot, amelyek célja az EU-államok demokráciái, hitele és nemzeti intézményei aláásása. Ezek a dezinformációk emberéleteket olthatnak ki” – tette hozzá.

Vera Jourová, a bizottság alelnöke nevezte meg Kínát és Oroszországot, és azt mondta, hogy ténykedésük jól dokumentált és bizonyítható, ezért

„megnevezhetik és megszégyeníthetik őket”.

Ő is azt állította, hogy „megugrott ama narratívák száma, amelyek aláássák az európai demokráciákat és azoknak a válságra adott válaszait”. Szerinte az orosz elnökséghez és a kínai állami szervekhez köthető média terjeszti például azt, hogy titkos amerikai biológiai laborok találhatók a volt szovjet köztársaságokban.

Akkor lehet geopolitikai értelmében erős az EU, ha határozottak vagyunk – mondta Jourová.

Jó, de hol a bizonyíték?

A bizottság ugyanakkor nem válaszolt az Euraktiv portál kérdéseire, hogy mivel tudják bizonyítani a kínai dezinformációs kampányt.

Márciusban Brüsszel még csak leíró hangnemben fogalmazott a kínai médiáról, miközben a Kremlhöz közelinek tartott dezinformációs forrásokat vette célba.

Ezt követően az Európai Parlament azzal vádolta meg a Brüsszel külpolitikai intézményét (EEAS), hogy kínai nyomásra felvizezte a dezinformációról szóló jelentését.

Mint a Guardian című lap megjegyzi: az uniós bizottság tavaly „rendszerszintű riválisnak” nevezte Kínát. Sokak ezt úgy értelmezték, hogy Brüsszel végre hangnemet vált az egyre agresszívebbnek tartott kínai vezetéssel szemben.

EU: "önkéntes magatartási kódex" a közösségi platformoknak

Jourová méltatta a Twitter mikroblog-szolgáltatót, amiért tényellenőrző címkékkel látta el Donald Trump amerikai elnök néhány posztját. Emlékezetes módon Trump felvetette, hogy hipóval lehetne kezelni a koronavírust.

Ezt követően a Belga Mérgezőanyagot Ellenőrző Központ közölte, hogy 15 százalékkal megugrott a hipóo használathoz kapcsolódó incidensek száma.

Az EU javasolja a közösségimédia-szolgáltatóknak, hogy csatlakozzanak egy önkéntes magatartási kódexhez, de egyúttal törvényi szabályozással is megfenyegette őket, ha nem lépnének. Jourová ugyanakkor hozzátette: nem akarja, hogy maguk a platformok döntsék el, hogy mi az igaz és mi a hamis, de dolgozzanak együtt tényellenőrző szolgálatokkal.

A kínai tulajdonú és gyerekek körében népszerű TikTok most csatlakozott is, követve a Facebookot, Google-t, Twittert és Mozillát.

