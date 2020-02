Donald Trump nem tudja megemészteni, hogy legközelebbi szövetségese, Nagy-Britannia kész korlátozott mértékben együttműködni a fő technológiai vetélytárs, Kína egyik vezető cégével. Azt követően, hogy Trump egy telefonbeszélgetésben szabályosan üvöltözött Boris Johnson miniszterelnökkel a Huawei-ügy miatt, most egyik diplomatáján keresztül üzent.

Richard Grenell, Washington németországi nagykövete úgy fogalmazott: „Donald Trump épp most hívott az Air Force 1 gépről és utasított: tegyem világossá, hogy bármely nemzet, amely egy megbízhatatlan 5G-s beszállítót választ, lehetetlenné teszi, hogy magas szintű hírszerzési és egyéb információt osszunk meg.”

. @realDonaldTrump just called me from AF1 and instructed me to make clear that any nation who chooses to use an untrustworthy 5G vendor will jeopardize our ability to share Intelligence and information at the highest level.