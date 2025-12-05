Ítéletet mondtak a kormány gazdaságpolitikájáról

Felidézte, hogy az idén elfogadott jogszabály alapján minden év decemberének első péntekje hivatalosan is a magyar vállalkozók napja lett.

Eppel János hangsúlyozta: a vállalkozói szektor meghatározó társadalmi réteg, nélkülözhetetlen szerepet játszik az ország működésében, fejlesztésében, építésében, a munkahelyeken keresztül jövedelmet ad a családoknak. Fontosnak nevezte, hogy vállalkozásokat egyszerre vezesse a köz- és az egyéni érdek.

A VOSZ elnöke szerint az elmúlt 5-6 évben nem a tervek szerint alakult vállalkozások környezete, azt bizonytalanság és kiszámíthatatlanság jellemezte.

Új világrend van kialakulóban, új erővonalak, új technológiák, új piaci logikák jelennek meg a világban. Az előttünk álló időszak is tele van kihívásokkal, de vannak benne esélyek is – mondta.

A kormány gazdaságpolitikáját értékelve úgy fogalmazott:

„alapkérdésekben rendben vagyunk”,

mivel a munkalapú gazdaság, a gazdaságélénkítés, a beruházásélénkítés, a munkahelyteremtést ösztönző megoldások, a forrásbőséget biztosító gazdaságpolitika támogatja a gazdasági fejlesztést.

A kormány nemzeti prioritásnak tekinti a kis- és középvállalkozásokat – tette hozzá, példaként említve erre, hogy a Széchenyi Kártya Program 23 éve biztosítja több százezer vállalkozás működését, fejlődését.

Kormányzati támogatás nélkül sok vállalkozás nem lenne abban a helyzetben, amelyben most van. Az új kamatcsökkentés új lendületet és erőt ad. Biztató és pozitív a két hete bejelentett 11 pontos adócsökkentési és adminisztrációcsökkentési program. De vannak még közös teendők az adminisztráció csökkentésében, az adórendszer egyszerűsítésében – sorolta a VOSZ elnöke.

A VOSZ elnöke ünnepi beszédében méltatta a szövetség örökös elnöke, Demján Sándor munkáját. Az ő elnökségének 20 évében vált a VOSZ erős országos szervezetté, nevéhez fűződik a vállalkozókat elismerő díj alapítása, a vállalkozók napja, a Prima Primissima Díj, és a Széchenyi Kártya Program, ami több százezer magyar vállalkozásnak adott és ad lehetőséget a cégalapításra, a működésre, a fejlődésre – mondta Eppel János.

Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke köszöntőjében hangsúlyozta: a vállalkozások ott is lehetőséget látnak, ahol más csak kockázatot. A vállalkozó valójában a gazdaság lelke, hiszen a tudását adja, tőkéjét kockáztatja, munkát ad, értéket teremt, és társadalmi felelősséget vállal. Rajtuk múlik a magyar gazdaság jövője – jelentette ki az MKIK elnöke.

Szólt arról is, hogy a magyar gazdaság fordulóponthoz érkezett.

Az intenzív növekedés elérte a korlátait, a sikeres jövőt a technológia, kutatások, fejlesztések, az innováció jelentik

– tette hozzá.

Az MKIK új vezetése meghirdette a megújulás programját, aminek lényege, a vállalkozót a középpont helyezni, és új szemléletet kíván meghonosítani, dolgozna a vállalkozói ökoszisztémát kialakításán, és ebben a kormány teljes mértékben partner – mondta Nagy Elek.

Felidézte, hogy az MKIK megállapodást írt alá tavaly májusban a kormánnyal. Ennek egyik eredménye a kkv hitelkamatok 3 százalékra csökkentése, ami több mint 200 milliárd forintba kerül. A 11 pontos adóegyszerűsítő és adócsökkentési csomag mintegy 100 milliárd forintot hagy a kisvállalkozások zsebében. Dolgoznak azon, hogy egyes széttaprózott közfeladatokat egykapus rendszerré alakítsanak, és terítéken van a szakképzés, felnőttképzés, mesterséges intelligencia témaköre is.

Az ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és Eppel János kitüntetéseket adott át.

Huszonöten az Országos Év Vállalkozója elismeréseket vették át. Klauzál Gábor Díjban részesült Széles Anikó, SKY Marketing Kft.-ügyvezetője. Magyar Gazdaságért Díjat kapott Balázs Ibolya, a ProfiTanácsadó Kft. ügyvezetője, a VOSZ Komárom-Esztergom Vármegyei titkára, Széchenyi Kártya Programiroda vezetője, vállalkozásfejlesztési tanácsadója, Balogh Ádám, a Baki Agrocentrum Kft. tulajdonos-ügyvezetője, a VOSZ Zala Vármegyei elnöke, Csizmadia Gábor, a VIAPAN Dologidő Kft. tulajdonos-cégvezetője, a VOSZ Somogy Vármegyei elnöke, Farkas Gábor, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. ügyvezetője és üzletágvezetője, a VOSZ Pénzügyi Szekciójának elnöke, Mátrai Zoltán, az Agrotrend Média Kft. ügyvezetője, a VOSZ Agrár Tagozatának elnöke. Kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat vett át Gláser-Katona Zsuzsanna, a VOSZ Női Vállalkozó szekció elnöke, a Brand Way & Compass Kft. ügyvezető-tulajdonosa.