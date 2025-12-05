ARÉNA - PODCASTOK
Defensive outstretched hands creating a shadow. Conceptual with space for copy.
Nyitókép: Getty Images/Catherine Falls Commercial

Halálos fenyegetést kapott a „főkrampusz”, miután elárulta a titkot

Infostart / MTI

Halálos fenyegetéseket kapott Niels van der Laan holland színész, aki az ünnepi Mikulás (Sinterklaas) műsorban a „főkrampusz” szerepét játssza – írta pénteken a Dutchnews hírportál

A műsor egy holland gyerekeknek szóló televíziós „híradó”, amely minden évben a Mikulás érkezése előtt pár héttel indul, és fikciós történetként mutatja be a készülődést az ünnepre.

A fenyegetések azt követően érkeztek, hogy a „híradó” egyik epizódjában Van der Laan arra utalt: ha a Mikulásnak nem jut ideje minden ajándékot beszerezni, a szülők segíthetnek ebben. A megjegyzést többen úgy értelmezték, hogy a szereplő kétségbe vonta Mikulás létezését, és ezzel „elárulta a titkot és tönkretette a varázst”.

Merel Westrik műsorvezető egy televíziós beszélgetésben elmondta: a színész több „agresszíven megfogalmazott” halálos fenyegetést is kapott. A műsorszolgáltató nem közölte, tett-e feljelentést az ügyben, illetve érintett-e más szereplő is hasonló támadásokban.

Sinterklaas a holland és flamand kultúra egyik legfontosabb ünnepi alakja, amely a Mikulásnak felel meg, de külön hagyományrendszerrel, saját ünnepnappal és szokásokkal rendelkezik. A holland tradícióknak megfelelően a Fekete Péter – a „krampusz” – koromfeketére mázolt arcú figura, a Mikulás segédje.

Az ünnep az elmúlt években a jobboldali és baloldali csoportok kulturális vitáinak középpontjába került, főként a Fekete Péter diszkriminatívnak vélt alakjának visszaszorítása miatt. Kritikusai úgy vélik, hogy a fekete bőrű emberek negatív sztereotípiája, és a hétköznapi rasszizmus szimbóluma. Egyesek véleménye szerint a fekete bőrű állampolgárok közül sokan a rabszolgaság örökségeként értelmezhetik a feketére festett arcú, afroparókás, jelmezbe öltöztetett figurát.

